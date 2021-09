La campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a débuté, à la veille du grand Magal de Touba. Face à la recrudescence des accidents de la route, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD), Aubin Sagna, a annoncé des mesures devant combattre fermement les comportements irresponsables.

Le constat est unanime : sur les routes du Sénégal, il y a une flopée d’accidents pendant les grands évènements. Ainsi, à l’occasion de ce grand événement religieux qui rassemble un nombre important de pèlerins, la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a été lancée, hier, à la gare routière des Baux-Maraîchers, sise à Pikine. Transporteurs, chauffeurs, gendarmes, sapeurs-pompiers, ONG œuvrant dans la sensibilisation à la sécurité routière, etc., ont répondu présent à cette mobilisation pour sensibiliser sur les accidents de la route.

D’emblée, les représentants des transporteurs et ceux des chauffeurs ont attiré l’attention de leurs collègues sur les conséquences de certains comportements irresponsables, notamment le défaut du port de la ceinture de sécurité, le non-respect de la limite de vitesse, la fatigue et la somnolence, le stationnement dangereux ainsi que l’utilisation du téléphone au volant.

‘’Nous le savons, en matière de sécurité routière, il n’y a pas de recette miracle, mais il nous faut du courage, de la détermination et de la vigilance à tout instant. Nous devons nous mobiliser pour inciter chacun à la prudence et à la responsabilité’’, a appelé le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD), Aubin Sagna. ‘’Ce qui nous réunit aujourd’hui n’est pas banal, cela a du sens sur le plan de l’action démocratique et cela a bien sûr du sens pour chacun d’entre nous, du point de vue des consciences individuelles. C’est un moment important de se rassembler pour parler d’une seule voix et dire que nous sommes tous concernés par ces accidents de la route qui tuent, qui blessent et qui bouleversent le citoyen à un niveau que beaucoup ignorent. Est-il important de rappeler que le facteur humain est à l’origine de plus de 90 % des accidents ?’’, s’est interrogé M. Sagna.

Il invite ainsi les conducteurs à plus de vigilance et de prudence sur les routes. ‘’Il est de plus en plus admis que, par des mesures simples et suivies, on peut prévenir un grand nombre d'accidents de la circulation. Par conséquent, nous invitons les acteurs à un respect scrupuleux des dispositions du Code de la route’’, dit-il.

En effet, le MITTD a tenu à souligner que ces accidents, plus souvent, occasionnent non seulement des pertes en vies humaines, mais également des blessures graves. Au-delà des souffrances humaines et sociales que provoquent les accidents, ceux-ci causent des pertes socio-économiques énormes à l’échelle de la nation (ménages, entreprises, Administration).

Modernisation de l’administration des transports routiers

Face à cette hécatombe, le ministère informe qu’il est en train de renforcer l’arsenal réglementaire et législatif, à travers l’actualisation des textes pour combattre avec plus de fermeté les comportements irresponsables. Il a également annoncé la multiplication des opérations de contrôle, avec la mutualisation des interventions entre les forces de défense et de sécurité et les agents assermentés du département, à travers des opérations de contrôles routiers inopinés.

Dans le cadre de la modernisation de l’administration des transports routiers du Sénégal, le MITTD est en train de mettre en place d'importantes réformes structurelles pour trouver des solutions efficientes aux problèmes, selon son secrétaire général. D’abord, il y a la réforme en cours du Code de la route. ‘’Le projet de loi et le projet de décret relatif à l’application de ladite loi sont introduits dans le circuit administratif. Nous espérons leur adoption et promulgation dans des délais assez courts’’, a assuré Aubin Sagna.

Il a, également, souligné que le gouvernement a créé, à travers la nouvelle loi n°2020-25 du 3 juillet 2020 portant orientation et organisation des transports terrestres, un Fonds de développement des transports terrestres aujourd’hui mis en fonction. Ce fonds, dit-il, a pour fonction essentielle de financer la réalisation de programmes et projets de renouvellement des parcs de véhicules automobiles de transport public. Aussi, à l’égard de la professionnalisation et de la responsabilisation accrues des acteurs du secteur, M. Sagna note que la nouvelle loi d’orientation des transports terrestres a aussi créé le Conseil national des transports terrestres (CNTT), un organe de concertation et de veille qui aura pour mission de donner un avis sur la politique des transports terrestres, notamment sur des questions liées à l’organisation, au fonctionnement, à la réglementation, ainsi qu’à la conciliation des intérêts des acteurs du secteur.

Enfin, il salue la mise en place d’une structure pluridisciplinaire accompagnée d’un ‘’vaste’’ programme d’acquisition d’équipements et de matériel performants de sécurité routière. Ainsi, ‘’le mode de gouvernance, les relations entre les pouvoirs publics et les professionnels des transports routiers sont en pleine mutation. Il n’y a aucun doute que c’est la voie pour arriver à instaurer des valeurs de performances et des plus-values financières et économiques au bénéfice de toutes les parties prenantes’’, a estimé Aubin Sagna.

BABACAR SY SEYE