Il s'agit ici de mettre en lumière des projets et réalisations, en tenant compte de ce que le Président Macky Sall considère comme priorité par rapport à ses ambitions, sa vision, ses projets et programmes. On laissera aussi à chacun, le soin d'apprécier le bilan matériel du Président Sall, à l'aune de ses idées et de sa compréhension du progrès.

On peut citer les actions qui entrent dans le cadre de la décentralisation des projets étatiques, comme le Programme d'Urgence du Développement Communautaire (PUDC) qui oeuvre pour la réduction des disparités sociales, à travers l'accès aux infrastructures et services socio-économiques de base.

Le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) et les réalisations dans les domaines de la santé, de l'hydraulique, de la sécurité, du du réseau routier..... Le Programme de Modernisation des Villes ( Promovilles) et le Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen) qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines, à travers les assainissements urbains, l'éclairage public et l'embellissement du cadre de vie.

L'aménagement des pistes de production dans plusieurs localités du pays. La construction de nouvelles centrales électriques qui ont augmenté la capacité de production de la Senelec. Le pont de Marsassoum, le désenclavement de la boucle des Kalounayes dans les zones de Bignona, Ziguinchor et Oussouye en basse Casamance, les travaux d'aménagement de la boucle de Boudié entre Sédhiou et Marsassoum, incluant les zones de Bambaly et Djirédji en moyenne Casamance.

Le Train express régional (TER), une infrastructure de nouvelle génération, qui relie la banlieue et le centre-ville de Dakar. L'édification de la Ville de Diamniadio qui est une étape dans la mise en oeuvre de la politique infrastructurelle et économique du Président Macky Sall. Les échangeurs, ponts et autoponts qui contribuent à la fluidification du traffic dans la Ville de Dakar.

La VDN2 qui est déjà achevée, et la VDN3 en construction qui doit relier les zones de Tivaouane-peul, Kayar,Tivaouane et Saint-Louis. Le Programme spécial de Désenclavement qui doit permettre à l'Etat de terminer le maillage du territoire national.

Le Bus rapid transit (BRT) qui est perçu par beaucoup d'experts comme un stimulateur de croissance et une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques.

Les travaux du futur Port de Ndayane, le Pont de Foudiougne, les routes principales et secondaires qui relient la zone nord du pays depuis Saint-Louis, Richard Toll, Dagana, Matam jusqu'à Bakel. Le tronçon Fatick-Kaolack, la voie de détournement dans la zone de Passy vers Foudiougne et la transgambienne qui traverse Kaffrine, Kougheul et Sokone.

La construction du Pont de Farafegny qui est un vieux projet de l'Etat du Sénégal, le projet de réfection du Pont Émile Badiane dans le Sud du pays et le futur Port Bargny-Sendou.

Le Programme de réhabilitation et de modernisation des Stades regionaux dont le début d'exécution des travaux avait commencé sous le régime de Abdoulaye Wade. La Couverture Maladie Universelle (CMU), le Programme National des Bourses et Sécurité familiale, la Délégation de l'Entreprenariat Rapide (DER)

L'autoroute Ila Touba qui traverse les zones de Thies, Khombole, Touba Toul, Bambey, Diourbel, Ngabou versTouba. La prise en charge des questions financières qui sont liées à la revalorisation de la fonction enseignante.

Les zones économiques spéciales qui sont déjà réalisées, en voie de réalisation ou à l'état de projet, et qui doivent servir d'espaces d'accueil pour des activités économiques et des opportunités d'investissents. Les agropoles ou zones de transformaton agro-industrielle, les parcs industriels qui servent à booster l'industrie locale telles que l'agro-alimentaire, les matériaux de construction, l'habillement....

Il est annoncé que tous ces programmes vont être accompagnés d'infrastructures, de services, d'incitations financières et fiscales, et de programmes de formation qui sont adaptés à la zone d'exercice de ces différenres activités.

Si on se base sur les résultats qui sont affichés sur le tableau de bord du Président Macky Sall, on pourra dire, tout n'est pas beau mais aussi tout n'est pas laid. Encore que le bilan matériel est une composante de la politique économique, que l'on peut apprécier par rapport à des choix économiques, à des types de financement, des modes d'endettement, au service de la dette, mais aussi à la gestion et à l'exécution des projets et programmes....

Babacar Papis Samba- Auteur et Adepte de la pensée complexe.

Par Babacar Papis Samba