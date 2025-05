En Gambie, la saisie des biens de l’ancien président Yahya Jammeh ravive les tensions. Amie N. Bensouda, ex-conseillère juridique de la Commission Janneh, a adressé une mise en demeure à Alagi Mamadi Kurang, ancien secrétaire de la même commission, l’accusant de diffamation. Alors que l’affaire prend une tournure judiciaire, le bras de fer entre les deux figures publiques met en lumière les zones d’ombre de la gestion post-Jammeh.

En Gambie, le feuilleton des biens saisis de l’ancien président Yahya Jammeh connaît un nouveau rebondissement. Alors que ces actifs, confisqués par le régime d’Adama Barrow, à la suite des travaux de la commission d’enquête Janneh, continuent de susciter des controverses, une bataille judiciaire s’annonce désormais entre deux figures bien connues de la scène publique gambienne : l’avocate Amie N. Bensouda et l’ancien secrétaire de ladite commission, Alagi Mamadi Kurang.

Amie N. Bensouda, qui présidait la Commission Janneh chargée d’enquêter sur les biens présumés mal acquis de Yahya Jammeh, a récemment adressé une mise en demeure à Alagi Mamadi Kurang. Elle l’accuse de mener une campagne de diffamation systématique à son encontre depuis plusieurs années, à travers des publications sur les réseaux sociaux et des déclarations médiatiques.

Cette action survient dans un contexte de regain d’intérêt médiatique autour de la vente des biens de Jammeh. Une enquête approfondie du média en ligne ‘’The Republic’’ a récemment révélé d'importantes irrégularités, relançant les soupçons de corruption et de conflits d’intérêts dans le processus de liquidation des actifs. Kurang a saisi l’occasion pour renouveler ses accusations contre Bensouda, qu’il soupçonne d’avoir été impliquée dans des transactions douteuses.

Des accusations de partialité et de conflit d’intérêts

Dans ses interventions publiques, Kurang a insinué que Me Bensouda aurait agi de manière partiale durant les travaux de la Commission Janneh et qu’elle aurait pu tirer un avantage personnel de son rôle. Il l’accuse aussi d’avoir été en situation de conflit d’intérêts, en lien avec certaines figures politiques de premier plan.

Amie Bensouda, proche de l’opposant historique Ousainou Darboe et mère de Talib Bensouda, maire de la municipalité de Kanifing, rejette fermement ces allégations. Elle dénonce une tentative manifeste de nuire à sa réputation et rappelle que, dans son rôle de conseillère juridique de la commission, elle n’avait aucun pouvoir décisionnel sur la vente ou l’évaluation des biens saisis.

Ses avocats soutiennent que les accusations de Kurang relèvent d’une démarche malveillante, d’autant plus qu’il est lui-même un ancien secrétaire de la commission et connaît donc la répartition des responsabilités.

Une réponse ferme et des menaces de poursuites

Dans la mise en demeure, Amie Bensouda exige qu’Alagi Mamadi Kurang cesse immédiatement toute communication diffamatoire, retire les propos déjà publiés et présente des excuses officielles, publiques et sans ambiguïté. Un délai de sept jours lui a été donné pour se conformer à ces exigences. Faute de quoi, une plainte sera déposée avec une demande de dommages et intérêts de 144 millions de dalasis (environ 2,2 millions de dollars).

La réaction de Kurang n’a pas tardé. Sur ses réseaux sociaux, il a lancé : ‘’You cannot silence me’’ – Vous ne pouvez pas me faire taire –, affirmant ainsi sa volonté de poursuivre ses critiques, malgré la menace de poursuites.

Une extension à la sphère internationale

En parallèle, Me Bensouda a mandaté un cabinet d’avocats basé à Londres pour examiner la possibilité d’engager des poursuites contre Meta Platforms, Inc., la maison mère de Facebook. Elle accuse la plateforme d’amplifier la diffusion de contenus diffamatoires à son encontre et réclame des mesures pour faire cesser cette propagation.

La lettre adressée à Meta a été émise sans préjudice de tous les autres recours juridiques que Mme Bensouda se réserve le droit d’exercer.

Cette affaire, à la croisée du juridique et du politique, ravive les débats sur la gestion de l’héritage économique de l’ère Jammeh et sur les responsabilités individuelles dans les suites de la Commission Janneh.

Alors que le délai imposé à Kurang approche de son terme, l’opinion publique gambienne suit de près ce bras de fer qui pourrait bien s’inviter durablement sur les scènes judiciaire et médiatique du pays.