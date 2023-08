L’équipe du Sénégal va retrouver en finale de l’Afrobasket féminin 2023, ce samedi, celle du Nigeria, suite à sa victoire 75 à 65, en demi-finale, hier, grâce à sa meneuse Sénégalo-Américaine, Ciarra Dillard, intenable.

Le Sénégal livrera la bataille finale, à Kigali. Les Lionnes sont qualifiées pour la finale de l’Afrobasket féminin 2023. Elles ont dominé le Mali en demi-finales, hier. Les protégées de Moustapha Gaye ont sorti les griffes bien acérées, pour évincer les Aigles, sur le score de 75 à 65, 10 points d’écart. La bande à Aya Traoré va croiser le fer avec le Nigeria, tenant du titre, samedi prochain.

Défaites largement en match de poules par le Mali par 23 points d’écart (49-72), les Sénégalaises se devaient de venger cet affront. Face à des Aigles remontées à bloc par leurs résultats remarquables depuis le début de la compétition (quatre victoire en autant de matches), la tâche s’avérait difficile pour elles. Requinquées à la suite de leur deuxième victoire d’affilée face à l’Egypte, les Lionnes ont bien démarré la partie. Avec une bonne maitrise du jeu, offensive comme défensive, elles ont dominé les débats et remporté le premier quart-temps avec quatre points d’écart (20-16). Elles ont entamé le 2e acte sur la même lancée grâce à un tir primé de Ciarra Dillard, qui a permis à son équipe de passer à huit longueurs d’avance. Mais les joueuses de coach Tapha n’ont pas su maintenir cette dynamique très longtemps. A cause des pertes de balles et du nombre de fautes commises par les Sénégalaises, les Maliennes en ont profité pour revenir au score. Elles ont pris les devants et sont parties à la pause avec une avance de deux points (36-38).

Ciarra Dillard explosive

Le 3e quart-temps s’annonçait redoutable, car c’est à ce même moment que le Sénégal avait perdu le fil du match en phase de poules. Mais les joueuses de Moustapha Gaye ont bien tiré les leçons de cette déroute. Le collectif sénégalais était en place, animé d’un esprit conquérant, prêt à en découdre. En bonne capitaine, Aya Traoré a sonné l’offensive, n’hésitant pas à livrer la bataille dans la raquette pour récupérer les rebonds. Elle a même réalisé un double-double (16 points inscrits et 10 rebonds).

Le Mali n’avait aucune chance de rivaliser face à une équipe sénégalaise qui s’est transcendée. Mais, surtout face à une Ciarra Diallar intenable. Tout lui réussissait. L’Américaine naturalisée Sénégalaise a étalé toute sa palette technique pour assommer les joueuses de Oumarou Sidiya, qui a presque perdu toute sa stratégie. La native de Rochester, à New York, a explosé le panier malien en inscrivant 33 points. Ses dribles déroutantes et son adresse déconcertante ont permis au Sénégal de rattraper son retard de deux points et même de prendre le large. A la fin du 3e quart-temps, l’équipe sénégalaise distançait le Mali de 12 unités (60-49).

Malgré la réaction de l’adversaire, les Lionnes ont gardé la tête froide et continué à attaquer. Infatigable, Dillard s’est aussi illustrée dans la conduite du jeu. Elle a mis à contribution ses coéquipières en distribuant, avec panache, 6 passes décisives. La meneuse du Club sportif d'Alexandrie a fini logiquement MVP de la rencontre avec la meilleure évaluation (+35).

Résultats Cameroun - Guinée 74-37 Ouganda - Mozambique 62-88 Nigeria - Rwanda 48-79 Sénégal - Mali 75-65

LOUIS GEORGES DIATTA