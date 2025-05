Le gouverneur de la région de Saint-Louis a présidé, hier, dans la vieille cité, un comité régional de développement autour de la compétitivité des chaînes de valeur, de la promotion de l’investissement privé et du développement du secteur privé. Un CRD dont l’objectif est de jeter les bases du processus de cartographie du secteur privé et des chaînes de valeur. D’ailleurs, la rencontre a été saisie par les organisateurs pour lancer le processus et la zone servira de laboratoire aux sept autres pôles territoires.

En procédant au lancement des travaux de l'étude monographique du pôle Nord, Aziz Fall, coordinateur de la Direction générale de la Coopération des financements extérieurs et du développement du secteur privé au niveau du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération a rappelé que c'est la vision du président de la République concernant l'économie qui commence à prendre corps à Saint-Louis.

Pour lui, l'un des éléments importants de cette nouvelle stratégie d'approche est la territorialisation. Et dans le cas d'espèce, il s'agit des pôles. ‘’Le premier pôle que nous visitons est Saint-Louis. On y est parce que, d'abord, c'est important ; ensuite, il nous faut identifier le secteur privé, parce que toute l'approche doit être centralisée autour du renforcement de ce dernier. Il est, à lui seul, de manière exclusive, capable de travailler à créer de la richesse, de l'emploi et à permettre au Sénégal d’atteindre ses objectifs de développement économique’’, a déclaré M. Fall.

D’après lui, la rencontre de Saint-Louis n’est qu'un point de départ du processus pour mieux explorer les opportunités du pôle Nord. ‘’La rencontre va consister à regarder de plus près les potentiels de cette région, mais également les difficultés auxquelles les différents acteurs sont confrontés ainsi que les mesures correctives qui doivent être mises en place pour permettre au secteur privé d'avoir les coudées franches avec l'accompagnement de l'État. Mais pas que. Il faut l'engagement des autorités locales pour qu'on réussisse ce pari du développement local’’, a poursuivi le coordinateur de la Direction générale de la Coopération des financements extérieurs et du développement du secteur privé.

Pour le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, il s'agit de procéder, à travers cette étude, à l'identification des potentialités économiques du pôle territoire Nord, des opportunités économiques.

La cartographie permet également, à l’en croire, de procéder à une analyse approfondie des chaînes de valeur. ‘’C'est un processus important qui sera un outil d'aide à la décision et qui permettra aux autorités étatiques de pouvoir intervenir de manière efficace au niveau du pôle Nord, en vue de mieux développer le secteur privé. Nous savons que nous avons besoin, aujourd'hui, d'un secteur privé fort pour créer de la richesse, mais aussi pour développer l'emploi. Nous saluons cette démarche intégrée du ministère qui va permettre, à la fin des travaux, aux acteurs locaux de pouvoir donner leur observation sur ce processus, de partager leur suggestion pour une mise en œuvre efficace du processus dans la région de Saint-Louis’’, a soutenu le gouverneur Diongue.

Pour l’étude de monographie, le MEPC-PACE a contractualisé avec l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (Anat) eu égard à sa mission, de mettre en œuvre toutes les initiatives visant la programmation des activités économiques, en tenant compte des potentialités naturelles et des ressources humaines de chaque région, de façon à équilibrer l’espace économique national.

