La fameuse heure sénégalaise Drôle de façon de poser les jalons de la “souveraineté alimentaire dans le secteur de la pêche”. Ironique, car pour lancer la journée consacrée à cet objectif, le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a accusé, non pas une, mais trois bonnes heures de retard. Un record ? En tout cas, la fameuse “heure sénégalaise” est de plus en plus institutionnalisée, au moins tacitement. Pour atteindre cette souveraineté, il faut apprendre à respecter les heures de rendez-vous.