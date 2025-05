Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), en mars 2025, la production industrielle a globalement augmenté de 19,7 % et de 1,2 % hors pétrole.

En mars 2025, la production industrielle hors égrenage de coton s'élève à 19,7 % par rapport à celle de la même période en 2024. Cette évolution est imputable au bond des industries extractives dû principalement à la prise en compte du démarrage de l'extraction de pétrole au Sénégal. L’accroissement de la production des industries environnementales (+10,1 %) et, dans une moindre mesure, celle de l’électricité et du gaz (+0,5 %), a également renforcé l’évolution de la production industrielle sur la période sous revue.

En revanche, la production des industries manufacturières a baissé de 1,7 % sur la période. Sur le premier trimestre de 2025, la production industrielle s’améliore de 23,0 %, par rapport à la période correspondante de 2024.

Quant à la production des industries extractives, elle se renforce. En référence au mois correspondant de 2024, la production des industries extractives enregistre un bond de 75,0 % en mars 2025, principalement en raison du démarrage de l'extraction de pétrole au Sénégal, ainsi qu'à la vigueur de l'activité d'extraction de minerais métalliques (+18,3 %) et des autres industries extractives (+6,6 %) sur la période sous revue. De même, la production au cours des trois premiers mois de 2025 s’améliore de 65,5 %, comparativement à celle de la période correspondante de 2024.

La production des industries environnementales s'améliore de 10,1 % en mars 2025 par rapport au même mois de 2024. Cette évolution est liée principalement à la progression notée dans l’activité de traitement et d’élimination des déchets (+10,0 %) sur la période sous revue. De même, la production au cours des trois premiers mois de 2025 s’améliore de 20,9 %, comparativement à celle de la période correspondante de 2024.

En référence à la même période de 2024, la production d’électricité, de gaz et d’eau se renforce de 0,5 % en mars 2025. Cette augmentation est imputable à la hausse notée dans la production d’eau (+2,3 %). Toutefois, la production d’électricité et de gaz fléchit de 0,1 % sur la période sous revue. En cumul sur les trois premiers mois de l’année 2025, la production d’électricité, de gaz et d’eau progresse de 0,3 %, comparée à celle de la période correspondante de 2024.

En mars 2025, la production manufacturière se rétracte de 1,7 %, par rapport à celle de la même période de 2024. Cette diminution est principalement attribuable à l’amoindrissement de l’activité de fabrication des matériaux minéraux (-23,0 %) et des produits agroalimentaires (-9,2 %). Toutefois, une hausse est observée dans les produits du raffinage et de la cokéfaction (+36,5 %), métallurgiques et de fonderie (+20,7 %), de papier et carton (+13,0 %) et des produits chimiques et pharmaceutiques (+5,2 %) sur la période sous revue.

Sur les trois premiers mois de 2025, la production des industries manufacturières se renforce de 3,9 %, comparativement à son niveau de la période correspondante en 2024.

S’agissant de l’activité d’égrenage de coton, selon l’ANSD, elle est marquée par une forte hausse de la production en mars 2025. En effet, la production de l’activité d’égrenage a plus que quadruplé par rapport à la même période de l’année 2024, durant laquelle son niveau était très faible. En cumul sur les trois premiers mois de 2025, la production totale d’égrenage de coton a également augmenté de 43,1 %, en comparaison avec son niveau de la période correspondante en 2024.

CHEIKH THIAM