Candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor était, hier, à Diourbel pour les besoins de sa campagne. Il a apporté des explications sur ce qui est appelé par certains comme un reniement de sa parole au sujet du quatrième mandat. Il a aussi invité son challenger, Mady Touré, à rejoindre le camp du consensus.

‘’C’est le Sénégal qui nous accompagne. Mady ne doit avoir le choix que celui de venir nous rejoindre. Avec tout ce qu’il représente pour le football, il doit rallier le consensus, car rien n’est plus démocratique que le consensus’’, dixit Me Augustin Emmanuel Senghor qui était à Diourbel pour les besoins de sa campagne en vue de l’élection du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Interpellé sur le reniement de sa parole au sujet de la présidence de la fédération, alors qu’il disait qu’il ne serait plus candidat, Me Senghor répond : ‘’J’avais bien dit que je ne me représenterais pas pour un quatrième mandat à la présidence de la fédération sénégalaise. J’ai accepté d’être candidat de ce consensus. Cela ne peut être considéré comme un reniement. Certains acteurs, certains décideurs ont proposé que je reste à la tête de la fédération. Ce n’est pas de mon gré si je suis candidat à un quatrième mandat. J’étais à l’écoute. Est-ce que j’ai le droit de refuser quand la majorité des acteurs du football me disent : Augustin Senghor, ne pars pas maintenant ; on a besoin de toi ? Je pense que non.’’

Auparavant, Mbaye Diouf Dia a tenu à s’expliquer sur l’entente ‘’Tout sauf Augustin Senghor’’ dont faisait allusion Mady Touré. ‘’J’ai dit à Mady Touré que même si on te remettait 1 000 milliards, tu ne dois pas penser un seul instant que tu dois me diriger, parce que tu n’as jamais dirigé une ligue de football’’.

Présent lors de cette rencontre, Amadou Kane, Président de l’Oncav, a appelé ‘’Mady Touré à revenir à la raison, parce qu’il constitue l’avenir du football. Personne ne peut nier son apport pour le football’’. Abordant le sujet sur le consensus, Amadou Kane soutient que ‘’c’est pour éviter que l’assemblée générale ne se déroule en deux jours’’. ‘’C’est seulement au Sénégal, dit-il, où une assemblée générale de renouvellement des instances de la fédération de football se déroule sur deux jours. Même pour l’Assemblée générale de la Fédération internationale de football, elle se tient en un seul jour.’’

Durant cette rencontre à laquelle a pris part la majorité des clubs de football de la région, le ministre Abdoulaye Sow, candidat à sa propre succession à la tête du football amateur, a appelé à un toilettage des textes parce que pour lui, ‘’il est inacceptable qu’un club comme l’US Gorée compte trois voix à l’AG, là où les ASC Kaffrine et Bambey n’ont chacune qu’une seule voix. C’est inacceptable, parce que tous les clubs sont d’égale dignité’’.

‘’Le consensus est à saluer’’

Lors de cette rencontre, 12 clubs sur les 17 que compte la région ont décidé, unanimement, de porter leur choix sur Me Senghor, non sans formuler des doléances dont les plus prégnantes sont la construction du siège de la ligue, la régularisation des clubs qui veulent adhérer depuis maintenant cinq ans à la fédération et la revalorisation des directions techniques régionales de football. Le président de Ligue régionale de football de Diourbel, Abdoulaye Fall, a laissé entendre qu’il ne s’agit pas d’une rencontre avec un candidat à la présidence de Fédération sénégalaise de football, mais avec celui que ‘’tous les acteurs du football ont choisi à travers le consensus que tous les Sénégalais veulent’’.

‘’C’est quelque chose à saluer et à accompagner. C’est à Kaolack qu’on a lancé l’idée de consensus pour la première fois. Et j’en ai ajouté en disant au président qu’il faut qu’on aille vers un projet de relance du football et aussi sur les règles de la bonne gouvernance. Donc, depuis lors, l’idée a continué. Dieu a fait que le président Lamotte a eu la chance et l’honneur de diriger ce processus’’.

Selon lui, le travail doit continuer dans ce sens. ‘’On souhaite que le président Mady Touré soit dans ce processus. Je lui ai dit au téléphone : ‘Président, vous avez toujours votre place dans cet attelage. Il faut tout faire pour qu’à la date que vous avez fixé (le 30 juillet) qu’on puisse se retrouver.’

