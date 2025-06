Tantôt annoncé dans le viseur de certains clubs de Premier League comme Everton, Brighton et Leeds United, Habib Diarra aurait également des prétendants en Liga espagnole où l’Atletico Madrid a des vues sur le milieu de terrain de Strasbourg.

Auteur d’une saison remarquable avec le Racing club de Strasbourg, Habib Diarra en a mis plein les yeux aux cadors européens. La preuve, le jeune capitaine des Alsaciens est annoncé aux infos du mercato un peu partout par les médias. Cette fois, c’est au tour de l’Atletico Madrid d’être cité parmi les courtisans du Sénégalais. L’information a été donnée, hier, par RMC Sport, sur l’intérêt du club espagnol à l’endroit de Diarra. Les Colchonéros auraient même pris la température de ce dossier auprès de leurs homologues français.

‘’Les Madrilènes se sont renseignés auprès du club alsacien, ces dernières semaines, et sont également en contact avec les représentants du joueur. Les performances de l’international sénégalais (4 sélections) cette saison ont été suivies côté Colchoneros, un scout ayant notamment été envoyé pour assister à certains de ses matches en Ligue 1’’, a écrit RMC.

Selon le site français, les Madrilènes ne comptent pas, pour le moment, ‘’se précipiter’’ sur ce deal. Du côté du joueur et de son entourage, la destination de l’Atletico ne laisse pas indifférente, surtout qu’elle offre l’occasion de découvrir la Ligue des champions.

Le milieu de terrain de Strasbourg est également suivi en Angleterre par Everton, Brighton et Leeds United, promu en Premier League. Ce dernier est même passé à l’offensive.

Selon les informations de ‘’l’Équipe’’, le club anglais a transmis une offre de 26 millions d’euros au RC Strasbourg pour racheter les trois dernières années de contrat de l’international sénégalais en Alsace.

Aux dernières nouvelles, la réalisation de ce transfert a connu un coup d’arrêt du fait de l’incapacité des dirigeants de Leeds à trouver un accord avec les représentants du joueur.

Habib Diarra est évalué à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. L’année dernière, à pareil moment, sa valeur était estimée à 18 millions d’euros, soit une hausse de deux millions d’euros. Pour les Alsaciens, le joueur peut partir s’ils reçoivent ‘’une offre intéressante’’. Lors de l’été dernier, Lens avait proposé 17 millions d’euros, mais il s’était heurté aux exigences du RCS, qui exigeait 20 millions d’euros pour le laisser partir.

Vu le potentiel du joueur et sa marge de progression, il faudrait s’attendre à ce que les dirigeants du club alsaciens en demandent un peu plus pour le céder cet été. RMC Sport estime d’ailleurs que le montant de son transfert ‘’doit dépasser les 25 millions d’euros’’.

Polyvalent, jeune et audacieux

Avec 4 buts et 5 passes décisives en 30 matches de Ligue 1, Habib Diarra a confirmé son statut de cadre à Strasbourg. Grâce son profil de joueur polyvalent, il est capable de jouer sur toutes les positions de l’entrejeu. Dynamique et combatif, il est précieux dans la récupération et la relance. Ce qui lui donne même la faculté de jouer comme milieu relayeur. Il est également très utile pour son équipe en position offensive, grâce à sa propension à monter vers la surface de réparation.

‘’Je peux tout faire. Je suis un joueur ‘box-to-box’. Je récupère beaucoup de ballons et je lance les contre-attaques. Parfois, je les termine même’’, a déclaré le joueur. Il a démontré son efficacité offensive en équipe nationale, pour avoir trouvé le chemin des filets à quatre reprises, lors de ses quatre dernières apparitions avec les Lions.

Habib fait partie de ses joueurs capables de prendre ses responsabilités, malgré son jeune âge. Promu capitaine à seulement 20 ans, il a pris cette responsabilité comme une opportunité de ‘’grandir’’ et non pas comme un fardeau. ‘’J’ai été capitaine de toutes les équipes de jeunes et c’était naturel de porter le brassard en équipe première aussi. L’âge ? Ça ne me pèse pas, au contraire. Nous sommes tous jeunes. Je ressens la responsabilité de diriger le groupe’’.

Âgé seulement de 21 ans, Habib Diarra présente un fort potentiel et une grande marge de progression. Sa valeur marchande a été multipliée par cinq en deux ans. Son potentiel de revente fait de lui un candidat idoine pour le marché des transferts.

LOUIS GEORGES DIATTA