Le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué une visite au Quality Vegetable Sénégal (QVS). Des exploitations agricoles mises sur pied par une Sénégalais, Maguette Niang. Il est, en effet, le principal investisseur avec une enveloppe de 4,5 milliards de francs CFA pour une amélioration des conditions de vie et de travail des populations sénégalaises, toutes provenances confondues. Ainsi, il mise beaucoup sur les cultures vivrières et emploie plus de 1 000 personnes qui viennent de Diass, Thiénaba, Kirène, Mbour, Keur Moussa, Bambey et Thiès.

‘’Les jeunes et les femmes viennent de partout pour gagner leur pain à la sueur de leur front dans ces champs’’, explique le propriétaire Maguette Niang. ‘’Ces champs horticoles situés juste derrière les zones aéroportuaires de la commune de Diass, présentent un intérêt et un énorme potentiel pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire’’, d’après une note du ministère de l’Agriculture destinée à la presse. Aly Ngouille Ndiaye a d’abord visité un champ d'arachides irrigué, puis celui de niébé, de melons et enfin celui d’oignons.

...Ainsi, ce périple a mené le ministre et sa délégation vers les différentes sections emblavées. Ce qui a permis à M. Ndiaye de voir ‘’le système d’irrigation moderne, des plants en linéaire et la récolte de plusieurs tonnes d’oignons’’, selon la note. Ces ‘’milliers de sacs en instance d’acheminement, permettront, à coup sûr, de casser les tensions inflationnistes sur l’oignon, à quelques jours de la Tabaski’’, ajoute-t-on. En outre, informe-t-on, dans le ‘’premier périmètre visité, des machines, des engins tractés, des tracteurs, des épandeurs, des accessoires pour préparer le sol, les enfouissements d’engrais et de fertilisants sont mis en branle pour démontrer au ministre un savoir-faire apprécié. Ici, tous les conducteurs de ces lourds engins sont des Sénégalais’’.

Aly Ngouille s’est félicité du beau travail réussi sur ces terres. Il s’est surtout appesanti sur ‘’les efforts consentis et a mis l'accent sur la préservation de ces terres cultivables qui doivent servir à l'agriculture (...)’’. Le personnel a invité le ministre à être leur interprète auprès de qui de droit pour la sauvegarde de leur outil de travail et de leur domaine pour leur développement socioéconomique. ‘’Cette visite a suscité beaucoup d’espoir chez les producteurs, travailleurs et managers’’, fait-on savoir.