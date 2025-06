Alors que la société est engagée dans un contentieux fiscal avec le gouvernement du Sénégal, Woodside réclame six millions de dollars à FAR Limited pour des dépenses pétrolières liées à la vente de sa participation dans le projet Sangomar. FAR Limited, pour l’instant, décline toute responsabilité envers Woodside.

FAR Limited fait face à une réclamation de 6 029 899 USD, soit plus de 3 milliards F CFA, de la part de Woodside Energy, concernant la vente de sa participation dans le projet Sangomar. Cette cession portait sur la totalité des 15 % des droits, obligations et intérêts résultant des contrats de recherche et de partage de production d’hydrocarbures (CRPP) et des accords d’association (AA) relatifs aux blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond, cédés par FAR LTD à sa société affiliée FAR Sénégal RSSD SA.

En 2021, la société a vendu sa participation à Woodside. Toutefois, le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a pris une décision définitive en informant FAR que ‘’Woodside n’est pas en mesure de récupérer les dépenses pétrolières qui ne sont pas directement liées aux activités d’exploration’’.

Cette réclamation fait suite à une annonce antérieure, datée du 31 janvier 2025, dans laquelle FAR avait révélé une obligation d’indemnisation potentielle envers Woodside, pouvant atteindre 6 803 355 USD pour des dépenses pétrolières similaires non recouvrables — avec la possibilité d’une réclamation dépassant ce montant.

Conformément au contrat de vente et d’achat, ‘’cette obligation d’indemnisation est subordonnée à la remise, par Woodside, d’une notification écrite de la réclamation, accompagnée d’informations détaillées, avant le premier anniversaire de la première vente de pétrole, une date limite qui approche à grands pas’’, précise la société.

FAR affirme avoir activement sollicité des informations complémentaires auprès de Woodside concernant cette réclamation potentielle, mais des éléments cruciaux restent en suspens. La société s’est explicitement réservé tous ses droits découlant du contrat de vente et d’achat, et n’a pas reconnu sa responsabilité envers Woodside à ce sujet. Le désaccord porte sur l’interprétation et l’application des clauses d’indemnisation figurant dans le contrat de vente initial ainsi que sur la question de savoir si la dépense en cause relève réellement des obligations de FAR.

Woodside a exigé le paiement de la somme sous 14 jours. Mais ce paiement parait incertain : au vu de ses derniers résultats trimestriels, FAR Limited ne dispose manifestement pas de la trésorerie nécessaire pour honorer cette réclamation — dans un contexte déjà tendu par un litige fiscal en cours avec l’État du Sénégal.

Par F. Bakary Camara