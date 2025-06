PME-PMI au Sénégal

Présidant la cérémonie d’ouverture du Salon des industries africaines de Dakar, lors d’une édition stratégique dédiée à la souveraineté industrielle du continent, Henri Carvalho, directeur des Petites et moyennes entreprises au ministère du Commerce et de l’Industrie, est revenu sur la situation du secteur. Selon lui, l’industrie sénégalaise est peu développée et très mal répartie sur l’ensemble du territoire national.

C’est pourquoi, aujourd’hui, la volonté des autorités, notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, est de redynamiser ce tissu industriel, d’autant plus affaibli que bon nombre des rares unités existantes ont cessé de fonctionner. ‘’Nous avions ici, au Sénégal, des fleurons industriels tels que Bata, Sotiba et bien d’autres. Dès son arrivée à la tête du ministère, le ministre du Commerce et de l’Industrie a commandité une étude afin d’établir un état des lieux de l’industrie nationale.

Les résultats ont révélé que plus de 200 entreprises étaient fermées. Aujourd’hui, son ambition est de rouvrir le maximum possible d’unités industrielles. Il souhaite également, avec l’ensemble du staff du ministère, densifier le tissu existant, accompagner les PME et PMI, soutenir les industries déjà en activité, mais aussi en créer de nouvelles pour valoriser le potentiel sénégalais, produire des biens à forte valeur ajoutée et tirer parti des ressources pétrolières et gazières dont le pays bénéficie désormais’’, a-t-il précisé.

Toujours selon lui, le programme Gas-to-Power permettra aux ménages sénégalais de bénéficier d’une énergie à moindre coût. ‘’Tout le monde connaît le coût élevé de l’énergie au Sénégal, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises. Le programme Gas-to-Industry, quant à lui, permettra d’approvisionner directement les industries en gaz, ce qui renforcera notre tissu industriel et améliorera la compétitivité de nos industries, de nos PME et de nos PMI’’, a promis M. Carvalho.

Pour Khadia Sylla, organisatrice du salon, cet événement n’est pas un forum de plus, mais un appel à l’action. Un appel à créer des partenariats stratégiques, à repenser nos territoires pour y investir. Elle a lancé un message à la diaspora : ‘’Si vous cherchez du business à faire, revenez au Sénégal. Il y a des opportunités ici.’’