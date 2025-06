Sadio Cissokho Golden Kora a sorti nouvel opus titré ‘’Tilo’’. Cet album explore plusieurs thématiques comme ‘’la paix en Casamance’’, la politique sénégalaise, l’identité, la vie et l'amour, l'aventure et les défis. Dans cette œuvre distribuée par le label anglais March Hare Music, il s’agit aussi de montrer la force de la kora dans la musique.

Le leader du Golden Kora Band (Le Kora d'or Band) vient de sortir un nouvel album intitulé ‘’Tilo’’, après 10 ans de préparation. Dans cet opus, à travers ses créations musicales, le musicien entend montrer la force de la kora dans la musique. ‘’La kora est l'instrument phare de ma musique. C'est une façon de montrer à tout le monde entier que la kora peut tout faire en musique. C'est pour cela que dans cet album, on trouve du r’n’b, de la pop music, de l’afrobeat, du mbalax, le wassolo malien, etc. Un vrai métissage !’’, a déclaré Sadio Cissokho dans une interview avec ‘’EnQuête’’.

Le premier morceau de l’album, ‘’Tiilo The Day’’ (La lumière du jour) est un rappel des devoirs quotidiens de l'être humain. Ce morceau est porté par Mariama Kouyaté, la voix d’or qui a interprété les chœurs aux côtés de Yacine Mboup. L’on note une belle collaboration artistique, notamment avec le titre ‘’Niãne’’ en featuring avec Jali Fily Cissokho, son grand frère.

Des vedettes de la musique ont également joué leur partition, comme le batteur Laye Lo, le bassiste Thierno Sarr du Super Étoile. Il y a aussi des featuring avec Corinna Fiora, Ibakku et Master B. ‘’’Tilo’ très différent de tous mes autres albums. Nous avons considérablement élevé le niveau musical’’, a soutenu le musicien. L’opus explore une variété de thèmes, tels que la vie et l'amour avec des réflexions profondes sur ces sujets universels. Il parle aussi de l'aventure et des défis, avec le titre ‘’Sobing Sonto’’, évoquant un voyage périlleux. La politique et ses tensions sont abordées dans ‘’Niong Sabang Sabang’’, qui dépeint les tiraillements actuels. Sur la question de la paix en Casamance, Sadio Cissokho fait un plaidoyer pour une résolution définitive des conflits.

Par ailleurs, il a mis en lumière le travail de l'ancien maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dans cette région.

Sur l’'identité et les racines’’, Sadio Cissokho révèle, à travers le titre ‘’Xam Sa Bop’’ qui il est et d'où il vient. Au sujet de ‘’La lutte sénégalaise’’, un hommage est rendu à cette tradition culturelle. Il y a aussi un hommage poignant à Hadja Bintou, disparue avant la sortie de cet album. Avec l’aide d'un ancien directeur de l'Alliance française de Ziguinchor, Cédric Taurisson, le Golden Kora Band a été créé après le retour en Angleterre de Sadio Cissokho. Il était en tournée avec le Jalikunda Cissokho, à la suite de son premier album ‘’Lyndiane’’. Sadio Cissokho a sorti son premier album solo ‘’Ayé Simby’’ en 2007, avant le deuxième ‘’Sila Fando’’, en 2010, en Angleterre. Par la suite, il a fait un autre album, ‘’Kãbakũ’’, sorti après la mort du ‘’Grand maître’’ Solo Cissokho.

Aujourd'hui, une tournée est prévue pour la promotion du nouvel opus, ‘’Tilo’’, au Sénégal et à l'extérieur. Cet album a été distribué aussi par un label anglais, March Hare Music, avec Martin Cradick.

BABACAR SY SEYE