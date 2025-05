En prélude au Forum Invest in Senegal, rebaptisé ‘’Fii Sénégal 2025’’, prévu les 7 et 8 octobre prochain, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a lancé, hier, les activités de ce forum et la présentation des projets de la vision Sénégal 2050. C'était l'occasion de vendre le Sénégal comme un pays favorable aux investissements, notamment pour sa stabilité politique, son environnement des affaires, sa position géographique, etc.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, hier, le lancement des travaux du Forum Invest in Senegal. Cette deuxième édition, baptisée "Fii Sénégal 2025’’, est prévue les 7 et 8 octobre. La rencontre a été l'occasion pour l'Apix de présenter les atouts que dispose le Sénégal, notamment "sa position géographique stratégique, porte naturelle d’entrée sur un marché africain intégré, dynamique et résilient ; des infrastructures modernes à renforcer, l'environnement des affaires stable et compétitif".

D'après le directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily, le Sénégal entend se positionner comme une destination de référence pour les investissements productifs. "Le Forum Invest in Senegal est un appel à agir et à investir dans un pays résolument tourné vers l'avenir, capable de mobiliser ses atouts. J'annonce aux partenaires que notre pays est prêt à les accueillir. Nous sommes prêts à accueillir des capitaux productifs, respectueux des équilibres sociaux, environnementaux et culturels. Aux investisseurs nationaux, je lance un appel pour leur dire qu'il est temps d'agir. Ce pays est le vôtre. Soyez les premiers à y investir", a déclaré M. Bathily, avant de rassurer que des réformes sont en cours pour dynamiser l'environnement économique.

Le secteur privé, représenté par le président de la Cnes, Adama Lam, a, lui souligné que l'investisseur privilégie certains critères comme un climat social apaisé et la mise en place d’un climat des affaires propice aux investissements privés domestiques et étrangers. "C’est dans cet esprit que nous estimons qu’il est primordial de procéder, de manière urgente et concomitante, à la révision des codes qui régissent l’activité économique et notamment le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code des investissements, le Code minier et celui de la pêche, cette énumération n’étant pas exhaustive", a soutenu M. Lam.

Les assurances d’Ousmane Sonko

Après avoir écouté tous les intervenants, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que ce forum sera un "moment stratégique, un jalon clé, un rendez-vous majeur pour façonner ensemble le Sénégal de demain".

"Bien plus qu’un rendez-vous économique, le ‘Fii Sénégal 2025’ reflète une volonté politique forte : celle de projeter notre pays résolument vers l’avenir, un pays capable de mobiliser ses atouts, de transformer ses contraintes en opportunités et de fédérer les énergies. Ce forum est l’expression vivante de cette volonté : offrir une plateforme de dialogue, de co-construction et d'engagement entre les acteurs économiques sénégalais et leurs partenaires du monde entier", a déclaré M. Sonko.

Conscient des difficultés du secteur privé, le chef du gouvernement a rassuré que le gouvernement est prêt, avec l’ensemble des partenaires du Sénégal, à engager les réformes nécessaires pour améliorer significativement l'environnement des affaires et renforcer la compétitivité des territoires et de l'économie nationale.

"C’est pourquoi, a-t-il ajouté, au nom du chef de l’État et au nom du gouvernement, je prends ici des engagements clairs et fermes pour faire du Sénégal une terre d’investissement exemplaire. Nous allons accélérer la digitalisation des procédures administratives pour fluidifier et sécuriser les démarches des investisseurs. Nous veillerons, ensuite, à la stabilisation de notre cadre législatif et réglementaire, garantissant prévisibilité et lisibilité à tous les acteurs économiques. Enfin, nous mettrons en œuvre un nouveau Programme d’amélioration de la compétitivité des territoires et des entreprises, le Pacte, fondé sur des réformes structurelles".

‘’Nous avons les capacités et les moyens de compter d’abord sur nous-mêmes’’

Ensuite, le Premier ministre s’est insurgé contre le coût élevé de l’électricité qui plombe le décollage économique du Sénégal. ‘’En tant que Premier ministre du Sénégal, l’un de mes principaux combats, c’est le défi énergétique. L’énergie coûte cher au Sénégal’’. Sonko de poursuivre : ‘’Il est inadmissible que le Sénégal affiche un tarif de 91,84 F CFA par kWh en haute tension, derrière seulement l’Allemagne (131 F CFA) et le Japon (104 F CFA). La Côte d’Ivoire, à 72 F CFA, fait mieux. Si ce problème n’est pas résolu, les entreprises et investisseurs iront ailleurs’’. D’ailleurs, il a fait une annonce dans ce sens : ‘’Je vais entamer sous peu des séries de voyage en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Sierra Leone pour nouer des partenariats, notamment dans le domaine de l’énergie.’’ Ce n’est pas tout, il compte aussi tirer grandement profit du gaz sénégalais pour diminuer le prix de l’électricité.



Ce faisant, il continue de fustiger la décision de l’ancien régime de liquéfier le gaz pour l’exportation. Alors que ‘’des pays comme le Qatar (13 F CFA), l’Algérie (16 F CFA), l’Arabie saoudite (16 F CFA), la Chine (45 F CFA), les États-Unis (52 F CFA)… ont des ressources dont ils se servent d’abord avant d’exporter’’.

Revenant sur la décision du régime de jouer cartes sur table avec la question des finances publiques, il a martelé : ‘’Le Sénégal a fait le choix de la transparence, d’une gestion saine et rigoureuse, fondée sur l’intégrité des hommes et la clarté des chiffres. Nous en assumons les conséquences.’’ Des conséquences durement ressenties par les populations et qui font que ‘’le programme avec certains bailleurs multilatéraux, notamment le FMI, a été suspendu. Depuis un an, aucun décaissement n’a été fait au profit du Sénégal. Mais le Sénégal est encore debout… Nous avons les capacités et les moyens de compter d’abord sur nous-mêmes’’, affirme le chef du gouvernement.

Le lancement du Forum Invest in Senegal "Fii Sénégal", prévu du 7 au 8 octobre 2025, a été également un moment pour présenter les "projets transformateurs de la vision Sénégal 2050".

F. BAKARY CAMARA