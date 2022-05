L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé AND GUEUSSEUM (SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL)) se félicite de l’application des accords signés avec le gouvernement. Signée le 10 mai 2022, cette entente portant sur les points à incidence financière de la plate-forme minimale revendicative de AND GUEUSSEUM a été matérialisée et des témoignages quasi unanimes de l'effectivité des augmentations substantielles du salaire des agents de la Santé et de l'Action Sociale sont parvenus au Directoire de l'ASAS AND GUEUSSEUM. Les syndicalistes l’ont fait savoir eux-mêmes, via un communiqué parvenu à EnQuête.

De ce fait, ‘’AND GUEUSSEUM félicite le Gouvernement et remercie Mr le Ministre des finances pour les diligences qui ont permis dans un bref délai de matérialiser ces mémorables acquis syndicaux dont le mérite revient aux camarades pour la mobilisation dans la lutte avec discipline et courage’’. Ces bonnes nouvelles n’arrivent pas seules. Les agents de la Santé se réjouissent également de ‘’l'octroi pour la première fois de l'indemnité de logement aux agents de la Santé et de l'Action Sociale’’. Ils rappellent, donc, au Gouvernement ‘’l’impérieuse obligation de respecter l'esprit et la lettre de sa création dans une approche inclusive de tous les agents de la Santé et de l'Action Sociale sans aucune discrimination’’.

Mais tout n’est pas rose pour autant. En effet, le Directoire rappelle au Gouvernement la suite à donner dans les rencontres interministérielles (Finances-Santé-collectivités territoriales) envisagées pour l'extension des augmentations salariales aux personnels des Etablissements Publics de santé (Hospitaliers et non Hospitaliers), de même qu'à ceux des collectivités territoriales et autres démembrements de l'Etat, tel que convenu. En outre, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale est de nouveau interpellé sur la mise en œuvre des accords sectoriels Gouvernement- AND GUEUSSEUM du 25 avril portant, entre autres, sur la clé de répartition des ressources du CDS et les perspectives de formation continue.

...Pour ces acquis, AND GUEUSSEUM réitère ses félicitations à l'ex Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf SARR, après ‘’la signature des accords les plus substantiels tant au point de vue des plans de carrière des agents de la Santé et de l'Action Sociale qu'au point de vue (récemment) du système de rémunération en dépit des gaps, impairs et faiblesse inhérents à tout management.’’ Le tout, sans oublier son remplaçant, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye que les syndicalistes ont félicité pour sa nomination.

Toutefois, lui rappellent-ils, ‘’l'ASAS, sans baisser la garde, n'a jamais donné un chèque à blanc à un Ministre et la jugera sur les actes et non sur des proclamations de bonnes intentions’’. Tout en manifestant sa compassion aux familles éplorées des 11 bébés tragiquement rappelés à Dieu dans l'incendie du service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaoune, AND GUEUSSEUM se solidarise du ‘’personnel actuellement soumis à des interminables interrogatoires pour un mortel feu (court-circuit électrique selon les déclarations du MSAS sortant) qu'ils n'ont pas allumé.’’ C’est pourquoi, les syndicalistes appellent leurs camarades à plus de vigilance et de soutien par la mobilisation pour que ces travailleurs ne soient pas les ‘’probables agneaux d’un funèbre sacrifice.’’