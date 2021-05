Après sept ans de détention préventive, Mamadou Lamine Ndiaye s’achemine vers la liberté. Accusé du meurtre d’Henri Kourouma Diouf, en 2012, le parquet a requis son acquittement au bénéfice du doute. Il sera édifié sur son sort, le 19 mai prochain.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2012, Henri Kourouma Diouf a été tué, lors d’une bagarre. Son corps a été abandonné gisant dans une mare de sang, de la bave coulant de sa bouche. Informés, les policiers qui ont rappliqué sur les lieux, plus précisément à ‘’Bountou Pikine’’, ont découvert à côté de la victime l’arme du crime, un couteau enfoncé dans le sable. Et Mamadou Ndiaye a été désigné comme l’auteur de ce crime crapuleux.

En outre, il ressort des éléments de l’enquête que la nuit du drame, Henri Kourouma, la victime, s’était rendu au bar ‘’Bon Coin’’ avec sa bande. Sur place, ils ont trouvé Mamadou Lamine Ndiaye et ses camarades qui picolaient eux aussi. Henri a remarqué la présence d’une demoiselle qui lui plaisait. Il a commencé à la draguer, ignorant qu’elle était avec Mamadou Lamine Ndiaye. Devant l’indifférence de la fille, Henri a pété les plombs, indisposant ainsi ce dernier. Il s’en est suivi un échange houleux entre les deux hommes qui ont fini par se bagarrer. Henri a été expulsé par le vigile.

Mamadou Lamine Ndiaye et son gang ont, alors, quitté aussi les lieux pour rejoindre un autre bar, ‘’Chez André’’. Là-bas, ils ont retrouvé Henri qui n’avait pas fini de digérer sa colère. Il a jailli de son siège pour attaquer Mamadou Lamine Ndiaye et le poignarder à l’aisselle, avant de s’en prendre à un autre membre du groupe, le nommé Aliou, et l’a blessé à la tête. Pour éviter les représailles du camp adverse, il a pris ses jambes à son cou. Mais il n’est pas allé loin, car vite rattrapé. Il a reçu plusieurs coups de couteau qui l’ont laissé pour mort.

Son supposé meurtrier, Mamadou Lamine Ndiaye, a alors pris la fuite. Après deux ans de cavale, il a été appréhendé à Mbour, au cours d’une agression.

Jugé hier à la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande Instance de Dakar, Mamadou Lamine Ndiaye a plaidé non coupable. Âgé de 31 ans et père d’un enfant, il a soutenu qu’il n’avait été qu’un témoin de la bagarre. Qu’il n’avait fait que séparer les protagonistes qui étaient nombreux. Condamné à quatre reprises pour divers délits, il a précisé : ‘’Je n’avais pas fui ; j'étais parti en haute mer pour pêcher.’’ Selon Mamadou, il a appris le décès d’Henri, qu’il connaissait par le biais d’une de ses connaissances, quelque temps après.

En prenant la parole, le maître des poursuites a requis à décharge. En effet, selon le représentant du ministère public, malgré le lourd passé pénal de l’accusé, le doute plane sur la culpabilité de celui-ci dans cette affaire.

A cet effet, le substitut du procureur de la République a requis l’acquittement, au bénéfice du doute, de Mamadou Lamine Ndiaye qui croupit en prison depuis sept ans.

Requête qui a été saluée par l’avocat de la défense.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 19 mai prochain.

MAGUETTE NDAO