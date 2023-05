Dix ans de réclusion criminelle, c’est la peine requise par le parquet contre le chauffeur de taxi Ngor Diouf. Âgé de 52 ans, il répondait des faits de trafic intérieur de drogue, à la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar.

De l’instruction jusqu’à la barre de la Chambre criminelle du tribunal d’instance de Dakar, Ngor Diouf n’a jamais reconnu le chef de trafic intérieur de drogue qui lui est reproché. Malgré ses dénégations, ce chauffeur de taxi risque de ne pas revoir de sitôt ses cinq enfants. La cause : le représentant du ministère public a requis à son encontre une peine de réclusion criminelle de 10 ans.

En effet, les faits qui lui valent sa comparution devant la barre de cette juridiction remontent au 15 octobre 2019. Ce jour-là, les éléments de la section de recherche de Dakar ont été informés par ceux de Mbour du transport de chanvre indien dans un taxi que conduisait l’accusé. Les limiers qui ont tenté d’intercepter ledit véhicule n’ont pas réussi à l’arrêter, car l’accusé avait pris la fuite. Mais les agents qui ont poursuivi leurs investigations l’ont finalement interpellé.

Devant le juge d'instruction, il avait souligné que son client lui avait intimé l'ordre de ne pas s'arrêter à la vue des agents, parce qu'il transportait de la fraude. C'est pour cela qu'il a, lui aussi, pris la fuite, lorsqu'ils ont aperçu les gendarmes.

Devant les juges de la Chambre criminelle de Dakar, Ngor Diouf a servi une autre version. « Le jour des faits, le propriétaire du taxi, en l’occurrence Moustapha, m'a appelé pour que j'aille récupérer le véhicule vers le croisement de Mbour. Mais, avant d'arriver là-bas, j'ai pris un client qui avait deux sacs de voyage. Ce dernier est monté avec lesdits sacs. Il m'a demandé de le convoyer à Dakar. Une fois sur l'autoroute, le gars m'a demandé de m'arrêter, mais j'ai refusé. J'ai malheureusement percuté les garde-fous, lors de nos échanges. Il a fui avec les clés du véhicule. C'est là que les gendarmes sont venus et m'ont heurté », narre-t-il. À l’en croire, c’est après qu’il a su que c'était de la drogue.

De l’avis du procureur, l’accusé savait bel et bien qu’il transportait de la drogue. ‘’C'est parce qu'il savait dès le départ ou du moment où son compagnon lui disait ne pas s'arrêter malgré les injonctions des gendarmes. Et là on peut en tirer qu'il en savait quelque chose », estime le parquetier. À cet effet, il a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle et une amende de 20 millions de francs CFA contre Ngor Diouf. Le maître des poursuites a également demandé la confiscation et la destruction de cette drogue.

A la suite des avocats de la défense qui ont sollicité une application bienveillante de la loi, la chambre a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 6 juin prochain.

MAGUETTE NDAO