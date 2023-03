Le président de la République a convoqué, hier, les premières Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation économique des femmes à l’esplanade du Grand Théâtre national. La première du genre va réunir plus de 20 000 femmes qui viendront de tous les départements du pays pour partager avec le chef de l’État les conclusions et recommandations issues des consultations régionales organisées sous l’égide des gouverneurs avec la participation de toutes les parties prenantes au niveau territorial.

C’est une foule immense qui a accueilli le président de la République et la première dame Marième Faye Sall, hier, à l’esplanade du Grand Théâtre national. "C’est toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vous retrouve pour communier avec vous, à la veille de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme. La célébration de la Journée de la femme est marquée cette année par la tenue des premières Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes", introduit le chef de l'État venu lui-même présider ces assises.

Dans son intervention, le locataire du palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor est revenu sur les motivations de sa présence. "J’ai tenu à présider personnellement la cérémonie de restitution des conclusions de ces assises, pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent notre nation, ainsi que son développement n’est plus à démontrer. C’est aussi l’occasion de vous témoigner que l’État est à vos côtés, le restera et que son action en faveur des femmes et des filles ne fera que se renforcer".

Comme y invite le thème de la journée internationale de cette année, ‘’Pour un monde digital inclusif : l'innovation et la technologie pour l'égalité des sexes’’, le chef de l’État a invité à porter la réflexion et l’action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d’autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés. ‘’Cette exigence de changement de rythme s’impose pour l’avènement d’une planète 50-50 et l’atteinte des objectifs de développement durable", a-t-il ajouté.

L’enjeu, selon le président, reste la "constitution d’un fichier national unique des bénéficiaires des formations et des financements, afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité".

‘’Au bilan, poursuit-il, je me réjouis de ces résultats encourageants, qui doivent être amplifiés au regard des demandes et des besoins. Voilà pourquoi je salue la tenue des premières Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes. C’est le signe d’une prise de conscience des énormes atouts du secteur dans la résorption du chômage et de la pauvreté. Les conclusions et recommandations issues de ces assises depuis les larges consultations régionales sous l’égide des gouverneurs, démontrent la volonté d’engager les ruptures nécessaires et de mettre en place des réformes consensuelles et des projets susceptibles de renforcer la marche du Sénégal vers l’émergence’’.

Avant de prendre congé, Le président a donné les dernières assurances à l'endroit des femmes venues nombreuses. "J’ai pris bonne note des mesures phares issues de vos assises et vous assure qu’elles feront l’objet d’un examen attentionné de la part de mon gouvernement. Qu’il s’agisse de l’accompagnement des femmes dans l’entrepreneuriat agricole, de la généralisation des maisons de la femme dans chaque département, de l’élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale et de la motivation des Badjiénou Gox, entre autres", a-t-il conclu en père de la Nation.

Résultats attendus

Les premières Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes constitueront un espace ouvert de dialogues et d’échanges entre les différentes catégories d’acteurs (organisations féminines, secteur privé, administrations, universités, société civile, experts, secteur financier, instituts de recherche, Think Tank, acteurs du secteur primaire, les partenaires techniques et financiers, etc.), a noté le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants (MFFPE), Fatou Diané Guèye.

Elle a soutenu que les assises devront créer les conditions d’une mise au point des acquis capitalisés et des étapes franchies pour accompagner les femmes dans leur quête de bien-être, en tant qu’acteurs de développement et d’amortisseurs de chocs sociaux dans un contexte de relance économique post Covid-19 et de guerre russo-ukrainienne avec leur impact négatif sur le développement économique des pays.

Par ailleurs, l’objectif global des assises vise à faire le bilan exhaustif et dégager les perspectives de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation des femmes suivant une approche participative et inclusive.

Pour Fatou Diané Guèye, un rapport bilan sur l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation des femmes est élaboré, les interventions des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile relatives à l’entrepreneuriat et à l’autonomisation sont mieux coordonnées.

Pour finir, selon elle, de nouvelles perspectives sont dégagées pour impulser l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes.

DIANA DIA (STAGIAIRE)