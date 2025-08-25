À l'occasion d'un point de presse de la cellule Zawiya tenu ce samedi à Tivaouane, en prélude au Maouloud 2025, Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji a alerté sur un phénomène pernicieux : la banalisation des événements religieux.

Serigne Habib Sy, représentant le khalife et président de la cérémonie, est largement revenu, ce samedi, sur la tenue prochaine du Gamou de Tivaouane. Conformément aux volontés du Prophète Mouhamed, il a lancé un appel à la responsabilité et à la prise de conscience collective.

Le guide religieux a exprimé ses vives inquiétudes face à ce qu'il qualifie de ‘’banalisation’’ des événements religieux, en particulier du Gamou.

Selon lui, une partie des fidèles s'éloigne de l'esprit véritable du Maouloud, préférant accorder une place démesurée au folklore, aux mondanités et à la mode, au détriment des valeurs spirituelles prônées par les guides. ‘’Beaucoup oublient les enseignements qui devraient accompagner la célébration de la naissance du Prophète (PSL). Au lieu de méditer et de se ressourcer, certains transforment ce moment en une simple fête profane’’, regrette-t-il.

Face à cette dérive, Serigne Habib Sy insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation. Il invite les structures impliquées dans l'organisation du Maouloud à redoubler d'efforts afin de ramener les fidèles à l'essentiel et de les mettre en phase avec les recommandations du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Le thème retenu pour l'édition 2025 est ‘’Célébrer le Mawlid pour une société solidaire et unie’’.

Un programme riche est annoncé, avec l'organisation de panels et de symposiums destinés à rappeler l'importance du message prophétique et à renforcer la cohésion sociale. Cette cérémonie verra la projection d'un film documentaire sur trois figures emblématiques et compagnons de Maodo : El Hadj Seydou Nourou Tall, El Hadj Malick Sarr et Mame Birahim Diop. ‘’Dans cette production cinématographique, nous visons l'accompagnement des fidèles qui pourraient se procurer les tickets d'entrée pour soutenir la Zawiya’’, informe Serigne Moustapha Sy. Non sans révéler que ceux qui sont à l'étranger pourront suivre le documentaire à partir de plateformes dédiées.

À travers ces initiatives, Tivaouane réaffirme son rôle central dans la transmission des valeurs islamiques et dans la préservation d'un héritage spirituel qui continue d'inspirer des générations entières.

Accueil, transport et alimentation

Ainsi, prenant exemple sur les écrits et ouvrages de Seydi Hadj Malick, Serigne Habib Sy est revenu sur l'accueil que les populations de Tivaouane doivent réserver aux invités qui, à leur tour, sont appelés à adopter des comportements responsables. Il a aussi insisté sur le message en direction des sites d'information et des pages de réseaux sociaux. Il leur demande d’éviter de braquer leurs objectifs sur les futilités et le folklore.

Aux transporteurs et aux commerçants, Serigne Habib Sy invite à plus de responsabilité tant dans le transport des fidèles que dans la préparation des aliments proposés à la vente pour une saine consommation. Non sans avertir les uns et les autres de ne pas profiter du Gamou pour écouler des produits prohibés ou périmés.

À tous les fidèles, le marabout demande de faire leurs les prières, les zikrs et les invocations religieuses pour bénéficier au maximum de cette nuit de dévotion.

Assainissement et prise en charge médicale

L'autre élément consacré à l'accueil des fidèles concerne la prise en compte des besoins en logistique, en eau, en électricité, la gestion de l'évacuation des eaux pluviales dans les points bas, et même le bassin de rétention. ‘’Nous rappelons donc à l'Onas de déployer les unités de pompage des eaux, tel que promis lors des CRD, afin d'éviter que la ville soit inondée’’, rappelle le marabout.

Pour la prise en charge médicale, Serigne Moustapha Sy Al Amine préconise, pour sa part, une ouverture partielle du nouvel hôpital afin que les évacuations puissent être effectuées dans les meilleures diligences.

Ndeye Diallo (Thiès)