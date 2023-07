Le 03 Juillet 2023, le Président Macky Sall sous le mode d'une brillante Adresse, avait parlé à la Nation . Pour lui rappeler ce que sont ses Valeurs fondatrices, les Principes qui guident l'Etat de Droit et renforcent sa cohésion. Autant de règles et de sources fécondes, tant de pensée et d'Action, qui récusent la violence destructrice qui endeuille de nombreuses familles.

Moment solennel et discours historique dans lequel il fit une grande annonce: il ne sera pas Candidat à la Présidentielle de 2024.

Ce faisant, il démontrait, une fois de plus, qu'il validait sa dimension d'Homme d'Etat majeur du 21ème Siècle suivant le tracé du " Théorème de Clarke" qui estime " qu'un homme politique se préoccupe des prochaines Elections et un Homme d'Etat se préoccupe du sort des Générations futures"!! Ayant, avec lui, le Droit, la légitimité et l'envergure pour une participation gagnante, le Président Macky Sall a renoncé.

Ce faisant, il prouve, si besoin en était, qu'il est bien " le Président des 1ères". De fait, Macky Sall restera dans l'Histoire, comme le 1er Président sénégalais né après l'Indépendance, le 1er ayant élaboré un véritable Code sur la Transparence, le 1er à instauré une extension des pouvoirs de l'Assemblée Nationale, le 1er à élargir les pouvoirs des Citoyens.... et le 1er Président à organiser des Elections pour sa succession!!!

A cet approfondissement de notre modèle démocratique, s'ajoute la carrure de Batisseur - Tranformateur qui a totalement modifié le visage de notre pays, tant dans les Villes que les Campagnes davantage valorisées par l'Acte 3 de la Décentralisation. Homme de son Temps par sa compréhension des préoccupations centrales des Sénégalais auxquelles il s'est appliqué à apporer les meilleures solutions. Le PSE, à travers ses PAP, des Budgets Sociaux jamais vus au Sénégal et autres Politiques et instruments de valorisation et de protection sociales originaux, en attestent pleinement. Respecté, avec une voix écoutée et sollicitée en Afrique et dans le reste du monde, le Président Macky Sall a marqué notre histoire nationale et voit son nom inscrit dans le marbre du Grand Livre de la République du Sénégal.

Mais, s'il en est ainsi et au - delà de son équation personnelle, c'est aussi parce que le Président Macky Sall a su et pu compter sur les coefficients collectifs de l'Alliance Pour la République et de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Car, l'Alliance Pour la République en moins d'une décennie a réussi à s'imposer comme le 1er Parti du Sénégal, une formidable machine électorale constituée par de valeureux militants dont la bravoure, l'audace, la loyauté, la fidélité et la force combattante, ne sauraient souffrir d'aucune forme de contestation.

De même, la Vision d'une gestion inclusive du pouvoir par le partage des responsabilités pour faire face aux multiples défis qui assaillent notre pays, explique tant la naissance que la longévité de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Inédite et d'une vitalité éclatante, la Coalition innove et transforme la perception et la gestion de la chose politique. La confrontation n'est pas le moteur exclusif du Politique, la concertion et la construction d'un consensus républicain et patriotique étant dans l'ordre du possible!

La réussite exceptionnnelle du Président Macky Sall est donc le fruit de la conjonction de ses talents propres, de la force de son Parti et de la puissance de sa Coalition.

Aujourd'hui que se pose, dans le Camp de la Majorité, la redoutable question de la succession du Président Macky Sall, rappeler ces vérités, est une exigence.

Tout comme l'est la nécessité de dégager le profil de "l'héritier" politique de Macky Sall.

Pour le Camp de la Majorité, le choisi devra être loyal et fidèle à la ligne économique et sociale en cours, avec en ligne de mire, l'Horizon 2035. Il s'engagera à préserver le PSE et ses déclinaisons (PAP), l'option de réduction des inégalités, le maintien de la cohésion sociale et l'installation de la paix définitive en Casamance.

Bref, il renforcera le " 5- 3 - 5" du Programme " LIGGEYËL ËLLËK ", sa source petmanente d'actions.

Il devra également disposer d’un puissant bastion et d’un encrage local avéré.

Enfin, il s'appuiera sur une Coalition de Majorité Présidentielle dont Les moteurs seront l'Alliance Pour la République et la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

C'est ainsi et ainsi seulement, que le choisi honorera celui qui l'aura choisi ( le Président Macky Sall) et ceux qui se mobiliseront pour sa victoire au grand bénéfice du peuple sénégalais, que sont l'Alliance Pour la République et la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

La CAVE ( CELLULE D'APPUI A LA VEILLE STRATÉGIQUE) DE L'APR