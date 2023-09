‘’France Football’’ a révélé, hier, les 30 nominés pour le Ballon d’or 2023 sans Sadio Mané. Même si son absence est logique, elle vient néanmoins rappeler que la star sénégalaise ne brillera plus en Europe, mais dans le Golfe.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané sont entre autres noms qui résonnent par leur absence de la liste des 30 nominés pour le Ballon d’or 2023 publiée hier par ‘’France Football’’. Pour l’attaquant sénégalais, c’est la 2e fois (après 2021) depuis 2017 qu’il ne figure pas dans ce lot de joueurs retenus pour cette prestigieuse récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année et instituée par le magazine français spécialisé en football. Cette seconde absence de Mané est pleine de symboles. Elle vient entériner la fin d’une longue présence sur les sommets du football européen.

La star sénégalaise a pendant six ans été le porte-étendard de l’Afrique pour cette distinction. De la 23e place en 2017, puis la 22e en 2018, le champion d’Afrique n’a cessé de monter encore plus haut. En 2019, l’ancien Messin a réalisé une saison exceptionnelle. Finaliste de la Can, en Égypte, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool (10 réalisations) et co-meilleur buteur de Premier League (22 buts), avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio est considéré comme un des principaux challengers de Lionel Messi pour le Ballon d’or. Malgré toutes ses belles performances, il a terminé au pied du podium, derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Même s’il est devenu le 2e Africain à atteindre la 4e place après le sacre de George Weah, en 1995, ce rang décevant du double Ballon d’or africain a suscité beaucoup de contestation au Sénégal et un peu partout ailleurs. ‘’Quand vous gagnez autant de choses comme l'a fait Sadio Mané cette année, le voir 4e du Ballon d'or, moi je vous dis, c'est un scandale pur et simple’’, a dénoncé Habib Bèye sur le plateau de Canal+.

Malgré la déception, le n°10 des Lions est resté optimiste. Suite à sa saison ratée en 2021, Sadio Mané est revu en force l’année suivante. Champion d’Afrique, vice-champion d’Europe, l’enfant de Bambali a été le principal concurrent du grand favori, Karim Benzema, champion d’Europe, champion d’Espagne. À l’issue des votes, le Sénégalais est arrivé 2e, derrière le Français. Cette position lui a permis de marquer encore davantage l’histoire du football africain. Car il est devenu avec Weah (Ballon d’or 1995) les deux seuls joueurs africains à être sur le podium d'un Ballon d'or. Quelle consécration !

Après avoir fait ses preuves en Europe, où il a remporté notamment la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs, la Premier League avec Liverpool, la Bundesliga avec le Bayern, Sadio Mané a quitté le vieux continent pour relever un nouveau défi en Arabie Saoudite.

Onana, Bounou, Osimhen : trois novices avec Salah

Désormais, c’est sous le maillot d’Al-Nassr que la star sénégalaise va briller aux côtés de Cristiano Ronaldo. Il a déjà pris ses marques en Saudi Pro League où il a inscrit 5 buts en autant de rencontres.

Il va donc falloir continuer à faire fructifier l’héritage du football africain. Pour cette présente édition, Mohamed Salah, nommé pour la 5e fois, va faire figure de guide pour les novices. Auteur de 34 buts et 20 passes décisives, le Pharaon a été l’une des rares satisfactions de la piètre saison de Liverpool. Mais le naufrage collectif des Reds pourrait être un handicap pour l’Égyptien.

À ses côtés, il y a trois nouveaux noms qui viennent s’ajouter au palmarès des joueurs africains à figurer dans la liste des nominés du Ballon d’or. Il s’agit de Yacine Bounou qui a été étincelant lors du parcours exceptionnel du Maroc, demi-finaliste à la Coupe du monde 2022. Le nouveau portier d’Al-Hilal a aussi pleinement contribué au sacre du FC Séville en Ligue Europa. L’autre nominé également est un portier. Vice-champion d’Europe avec l’Inter, le Camerounais André Onana a été décisif tout au long du parcours des Italiens en Ligue des champions.

En plus des deux gardiens de but, il y a Victor Osimhen. L’attaquant nigérian a été le grand artisan du titre de champion d’Italie de Naples. Il a été sacré meilleur buteur de la Serie A, avec 26 réalisations.

LOUIS GEORGES DIATTA