Banda Diop veut rempiler à la tête de la mairie de la Patte d’Oie. Il a, en ce sens, présenté, hier, son bilan et a exposé son programme pour les cinq ans à venir à la tête de la commune.

Banda Diop juge sa gestion d’une durée de cinq ans et six mois pas trop performante, mais satisfaisante. Membre du Parti socialiste, le maire de la commune de la Patte d’Oie a présenté, hier, le bilan de l’équipe municipale sortante. Entre autres réalisations, il liste : l’amélioration du cadre de vie avec l’aménagement de la façade de Nabil Choucair, l’érection du centre commercial de la Patte d’Oie avec la voirie intérieure, le pavage en cours avec l’appui de Pacasen et sur fonds propre. A cela s’ajoutent toujours, d’après l’ancien membre de la coalition Taxawu Senegaal, les actions menées pour l’amélioration de la sécurité, l’éclairage public, la densification du réseau, la réhabilitation des écoles élémentaires qui sont au nombre de trois et financée sur le budget d’investissement de la commune.

‘’Nous avons aussi amélioré la performance éducative, en renforçant le dispositif de tables-bancs, l’installation des comités de gestion. Nous sommes aussi en train de procéder à la réhabilitation du hangar du centre commercial Limamou Laye, du marché aux poissons de Grand-Médine. C’est autant de réalisations qui font aujourd’hui de la commune de Patte d’Oie une commune résiliente’’, se glorifie le maire sortant et candidat à sa propre succession.

Après ce mandat, Banda Diop vise un prochain quinquennat avec un programme qu’il juge déjà ‘’alléchant et très performant’’. Ce, grâce aux axes de gouvernance et sources de financements. ‘’Ce programme va nous permettre d’approfondir le développement de la commune de Patte d’Oie’’, promet-il.

D’après l’édile, la priorité sera ainsi centrée sur l’assainissement du quartier Grand-Médine et de la Soprim Extension, le relèvement du plateau technique des structures sanitaires qui existent et la mise en place de gazons synthétiques pour les espaces sportives. Il est également prévu l’aménagement d’espaces sportifs modulables au niveau de certains quartiers comme Soprim, la cité des Impôts et domaines. ‘’C’est autant de challenges que nous avons mis sur la table et pensons que les populations qui sont très réceptives vont encore continuer l’aventure. Ce qui rassure dans la coalition BBY, est que c’est une coalition gagnante qui, au bout des efforts que nous allons déployer au niveau communal, va poursuivre l’action au niveau de la ville de Dakar avec le candidat Abdoulaye Diouf Sarr et plus tard au niveau de l’Etat central pour faire intervenir directement le président de la République pour le développement de la Patte d’Oie’’, dit-il.

HABIBATOU TRAORE