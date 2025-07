Des maisons inondées, des murs effondrés, des véhicules engloutis par les eaux, des routes impraticables, des toits décoiffés par le vent, certains domiciles envahis par les eaux et une perte en vie humaine : c’est le bilan de la forte pluie enregistré dans la ville de Kolda et environs. Le quartier Fass Diahé, situé dans la commune de Dioulacolon, est le plus touché.

Le jeune frère du défunt, Mamadou Baldé, raconte : « Mon frère Moussa Diop était un vigile à la subdivision de la douane. Vers 00H, en rentrant sous la forte pluie, il est tombé, arrivé à hauteur du canal situé derrière l’hôpital régional de Kolda. Les eaux de ruissèlement l’ont emporté ».

D’après un habitant, la pluie a causé beaucoup d’inondations dans des maisons, parce que le réseau d’assainissement est non existant dans la zone et que le système de drainage des eaux de pluie n’existe plus, puisque les populations ont occupé des zones de passage des eaux de pluie. Dans ce sens, il renseigne qu’il y a eu « des morcellements illégaux qui n’ont pas tenu compte du passage des eaux de pluie, des pistes de production construites. Ainsi, il y a beaucoup d’obstacles aux eaux de ruissellement.

Amsatou Diao, habitante de Fass Diahé, témoigne : « Chez nous aussi, c’est inondé. Vous voyez. Avec cette forte pluie, l’eau de ruissellement a failli entrer dans les maisons. Nous n’avons pas pu dormir durant toute la nuit, à cause de l’eau ».

Les populations du quartier sont exposées aux maladies comme le paludisme, à cause du canal à ciel ouvert devenu un lieu de prédilection des moustiques. Les habitants invitent les autorités étatiques et locales à les aider à faire face et à surmonter les conséquences de l’hivernage. « Nous avons constaté que, depuis la création de ce canal et l’implantation de l’hôpital régional, il y a des colonies d’abeilles et de moustiques 12 mois sur 12 », déplore un riverain. Qui demande aux autorités d’ouvrir un grand canal qui va passer à l’intérieur de l’hôpital régional pour allait verser l’eau de pluie directement au fleuve.

Depuis l’installation de l’hivernage, la psychose des inondations hante le sommeil des habitants de certains quartiers de la commune de Kolda situés dans des rizières, notamment Gadapara, Hilèle, Sinthiang Idrissa, Bantanguel, Sikilo Nord, Saré Kémo et cité régionale.

NFALY MANSALY