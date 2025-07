Le rapport mondial sur la citoyenneté en 2025 classe le Sénégal au 106e rang mondial sur 157 pays dans le World Citizenship Report 2025 - WCR (Rapport Mondial sur la Citoyenneté), une initiative novatrice de CS Global Partners, avec un score de 48.9 sur 100. Ce rapport, fraîchement publié, évalue la valeur de la citoyenneté à travers le prisme des individus tournés vers le monde, en particulier les personnes fortunées, et leurs motivations à rechercher des citoyennetés alternatives.

Le Sénégal occupe la 106ème place sur 157 pays dans l'édition 2025 du World Citizenship Report (WCR), obtenant un score global de 48.9 sur 100. Cette initiative novatrice de CS Global Partners évalue la valeur de la citoyenneté à travers le regard des individus à l'échelle mondiale, notamment les personnes fortunées motivées par la recherche de citoyennetés alternatives. Contrairement aux évaluations traditionnelles centrées uniquement sur les passeports, le WCR 2025 adopte une méthodologie exhaustive qui classe les citoyennetés en fonction de critères fondamentaux allant au-delà de la simple facilité de déplacement.

Le rapport met en lumière cinq motivations principales qui influencent les décisions en matière de citoyenneté : la sécurité et la sûreté, la qualité de vie, les opportunités économiques, la mobilité mondiale et la liberté financière. Le classement général du WCR 2025 révèle des aperçus précieux sur les nations les plus performantes, plaçant la Suisse en tête avec un score de 85.0, suivie du Danemark (84.2) et de l'Australie (83.2). Ces pays sont reconnus pour leur équilibre remarquable entre les facteurs de sécurité, de qualité de vie et d'opportunités.

Priorité à la qualité de vie et à la sécurité

Le WCR 2025 ne se contente pas de classer les nations ; il explore en profondeur les raisons qui incitent les individus à envisager une citoyenneté alternative. L'enquête du rapport souligne que la qualité de vie et la sécurité sont devenues les moteurs essentiels pour les personnes fortunées, devançant même la liberté financière.

Dans un contexte mondial marqué par une incertitude croissante, la capacité à garantir le bien-être personnel et familial, ainsi qu'une protection contre les menaces géopolitiques et économiques, est devenue primordiale, affirme le rapport. ”Bien que les opportunités économiques, la facilité de déplacement international (mobilité mondiale) et la liberté financière demeurent des facteurs importants, ils sont désormais perçus comme des compléments aux besoins fondamentaux de sécurité et de qualité de vie”, note le rapport.

La Citoyenneté comme outil stratégique

Un des enseignements majeurs du WCR 2025 est la transformation de la citoyenneté en un véritable instrument stratégique. Elle n'est plus un simple statut symbolique ou une transaction, mais une démarche proactive pour renforcer la résilience personnelle et professionnelle.

Dans un monde caractérisé par des alliances fragmentées, des tensions commerciales, des risques climatiques accrus et des systèmes financiers en mutation, la capacité à se déplacer, à s'adapter et à s'aligner sur des environnements stables devient une forme de capital personnel de plus en plus cruciale. “La véritable valeur de la citoyenneté mondiale ne réside pas uniquement dans les destinations accessibles, mais dans la possibilité de construire un avenir plus sûr et plus prospère”, renseigne le document.

Méthodologie d'évaluation approfondie

L'Indice de Citoyenneté Mondiale évalue la qualité de vie en utilisant l'Indice de Développement Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). L'IDH, reconnu comme la mesure la plus fiable du progrès humain, met l'accent sur la santé, l'éducation et le niveau de vie, assurant que la croissance économique ne soit pas le seul indicateur du développement national.

En complément, le WCR intègre une évaluation de l'engagement d'une nation envers la durabilité environnementale, s'appuyant sur l'Indice de Performance environnementale (IPE) des universités de Yale et Columbia, et du Forum Économique Mondial. L'IPE évalue les pays sur divers indicateurs de santé environnementale, incluant la qualité de l'air et de l'eau, l'atténuation du changement climatique, la gestion des déchets et les politiques de conservation. Cette intégration offre une perspective complète de la qualité de vie, reconnaissant l'importance d'un équilibre entre le développement humain et la responsabilité environnementale.

Pour évaluer les opportunités économiques, le WCR 2025 privilégie le potentiel économique plutôt que la simple production, analysant le PIB réel, le PIB par habitant, la croissance du PIB réel, la situation du marché du travail et l'inflation. Cette approche permet aux économies plus petites mais compétitives de se distinguer aux côtés des grandes puissances économiques. Les données proviennent principalement de la Banque mondiale, complétées par des informations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), du Fonds Monétaire International (FMI) et d'autres institutions de référence.

La mobilité mondiale est mesurée à l'aide des données de l'Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT) et d'autres sources publiques pour évaluer l'accès sans visa et la liberté de voyager. L'ICM intègre également une évaluation des avantages de la mobilité d'affaires, basée sur l'Indice des Centres Financiers Mondiaux (du groupe Z/Yen et du China Development Institute) et le Rapport sur les Villes Mondiales d'A.T. Kearney. Un système de pondération attribue 75% du score de mobilité à l'accès sans visa et 25% à l'accès aux pôles d'affaires.

Enfin, la liberté financière est évaluée en intégrant des données de l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency International et de l'Indice de Liberté Économique de la Heritage Foundation et du Wall Street Journal. Ces mesures permettent une analyse approfondie de la liberté financière, mettant en évidence les juridictions favorisant l'ouverture économique, la sécurité des investissements et un environnement propice aux affaires.

Classements du Sénégal par Catégorie Selon le Rapport sur la Citoyenneté Mondiale 2025, le Sénégal se classe au 14ème rang sur le continent africain, à égalité avec l'Égypte. Dans l'espace CEDEAO, le pays se positionne en deuxième place, derrière le Ghana. Sécurité et sûreté : Avec un score de 60.6, le Sénégal se classe au 79ème rang mondial, 6ème en Afrique et 3ème dans la zone CEDEAO, derrière le Ghana et la Sierra Leone. Qualité de vie : le Sénégal obtient un score de 49.7, le plaçant au 129ème rang mondial, 27ème en Afrique et 5ème dans la zone CEDEAO, loin derrière le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Togo. Opportunités économiques : Avec un score de 52.1, le pays se classe au 76ème rang mondial, 15ème en Afrique, mais derrière la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigeria et le Mali dans la zone CEDEAO. Mobilité mondiale : Le Sénégal obtient un score de 22.2, se classant au 110ème rang mondial, 32ème en Afrique et se trouvant dans la partie inférieure de la zone CEDEAO pour cette catégorie. Liberté financière : Avec un score de 50.2, le pays se classe au 77ème rang mondial, 9ème en Afrique et 3ème dans la zone CEDEAO, après la Côte d’Ivoire et le Bénin. Le World Citizenship Report 2025 offre une perspective nouvelle et détaillée sur la valeur de la citoyenneté, soulignant les facteurs clés qui motivent les individus à rechercher des options alternatives et fournissant un aperçu précieux du positionnement des nations dans un monde en constante évolution.

F.BAKARY CAMARA