L’AS Douanes a remporté la finale de la Coupe du Sénégal, son 9e trophée dans cette compétition, en s’imposant face à Guédiawaye Basketball Academy (GBA), par 78 à 56.

Saison sauvée pour l’AS Douanes ! Mamadou Guèye Pabi et ses joueurs ont dû pousser un ouf de soulagement au coup de sifflet final de l’arbitre, samedi dernier. Les Gabelous ont remporté leur seule finale de la saison en s’imposant face au Guédiawaye Basketball Academy (GBA), sur le score de 78 à 56.

Grâce à ce neuvième titre de son histoire en Coupe du Sénégal, l’équipe de la douane a évité une année blanche.

Pour sa part, c’est la deuxième finale perdue de la saison par GBA, après celle de la Coupe de la Ligue de Dakar, face à l’ASC Ville de Dakar. Malgré la défaite, l’Académie de Guédiawaye peut tirer un bilan satisfaisant. En tant que promu, le club de la banlieue a fait forte impression en se qualifiant aux play-offs du National 1, où il a été stoppé en quarts de finale et en jouant deux finales, celle de la Coupe de la Ligue de Dakar et celle de la Coupe du Sénégal.

Face à une équipe du Guédiawaye Basketball Académie ambitieuse et déterminée, l’AS Douanes se devait de faire respecter son rang. Un défi que les hommes de Mamadou Guèye Pabi ont pu relever, malgré les efforts de l’adversaire. Alkaly Ndour et ses coéquipiers ont dominé le match de bout en bout, avec une bonne entrée en matière qui leur a permis de remporter le premier quart-temps (23-18). Les Gabelous ont mis le pied sur l’accélérateur et creusé l’écart à 13 points. Mais les Académiciens se sont rebiffés pour revenir à -9 à la mi-temps (45-36).

À la reprise, les Douaniers sont repartis à l’offensive, distançant les protégés de coach Massaër Gningue de 16 longueurs (59-43), dans les cinq premières minutes du troisième quart-temps. Pour autant, les Académiciens n’ont pas jeté les armes. Ils ont résisté autant que possible aux assauts douaniers et réduit l’écart à 11 unités (62-51). Mais cette réaction n’a pas suffi à calmer les ardeurs de l’AS Douanes. Mamadou Lamine Diop et sa bande ont pris les choses en main pour achever le job. À la fin de la rencontre, l’addition a été assez salée pour GBA, qui a concédé un retard de 22 points (78-56). Auteur d’un match époustouflant, avec un double-double (21 points, 12 rebonds), Mamadou Lamine Diop a été désigné meilleur marqueur, meilleur rebondeur (10 rebonds défensifs et 2 rebonds offensifs) et MVP de la rencontre. Le capitaine de l’AS Douanes, Alkaly Ndour a obtenu le titre de meilleur passeur (8 passes décisives). GBA s’est contenté du titre de joueur fair-play décerné à Mbacké Ndoye, comme lot de consolation.

Mamadou Guèye Pabi : ‘’Rien n’est éternel.’’

Les joueurs de l’AS Douanes peuvent partir en vacances l’esprit moins tourmenté. Pour le coach, ses protégés ont bien appliqué les consignes. ‘’La règle était de prendre soin de la balle, de prendre les rebonds, de bien défendre sur les pick and roll et d’assurer notre transition défensive. Ce que nous avons assez bien accompli depuis le début du match’’.

Néanmoins, Mamadou Guèye Pabi a admis la saison ratée de son équipe. ‘’On a habitué au peuple sénégalais à disputer trois ou quatre finales depuis presque dix ans, mais rien n’est éternel, ce sont des événements qui se produisent. Nous avons échoué cette année à la Bal.’’

Selon lui, les champions du Sénégal sortants ne se seraient pas bien remis de leur échec à la Bal. ‘’Au Sénégal, nous sommes revenus avec peu de ressources et peu d’énergie. C’est pourquoi, alors que les autres se sont efforcés d’être champions, nous, peut-être, nous sommes un peu tétanisés par notre élimination à la Bal. C’est ça le sport, depuis presque huit ans, la douane se trouve en tête du basket sénégalais’’.

Pour la suite, l’entraineur prévoit une bonne récupération avant de tirer les leçons de cet exercice. ‘’Il faut analyser ce qui a été positif et ce qui a été négatif, voir si nous allons apporter des modifications, recruter de nouveaux joueurs beaucoup plus motivés afin de vraiment dominer encore ce basket-ball sénégalais’’.

LOUIS GEORGES DIATTA