Les maires sortant de Benno Bokk Yaakaar (BBY), provenant de toutes les régions du Sénégal, ont mis en place un collectif dénommé Elan des maires sortants de BBY. Ce collectif est né du besoin de remobilisation de leurs militants, afin de les fidéliser et de les ‘’protéger’’ face aux tentatives de récupération des adversaires.

‘’Ce collectif est un cadre d’échanges et d’animation ayant pour but de réaffirmer notre soutien indéfectible au président de la République pour une victoire éclatante aux futures élections législatives du 31 juillets 2022’’, ont indiqué les membres de cette organisation, ce samedi, lors d’une assemblée générale. Ainsi, ils réaffirment leur ancrage dans la coalition présidentielle BBY et s’engagent à œuvrer pour l’adhésion massive des populations à la base.

‘’Nous maires sortants, réaffirmons notre engagement au respect des directives du président de la coalition BBY pour la synergie, la cohésion et la paix des braves, suite aux élections locales passées’’, ont-ils déclaré, appelant l’ensemble des responsables de la majorité présidentielle à l’unité et à la responsabilité pour donner au président de la République une majorité forte et confortable, à l’issue des élections législatives du 31 juillet prochain.