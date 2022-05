L’opérateur économique Mame Ousmane Ndoye a été sollicité par la coalition Benno Bokk Yaakaar de Dakar pour être candidat aux prochaines élections législatives. En deux semaines, il a réussi à avoir 10 mille parrainages. Une prouesse pour celui qui fut jusque-là un homme de l’ombre.

Sollicité pour être candidat aux prochaines élections législatives, l’opérateur économique Mame Ousmane Ndoye a réussi une prouesse : atteindre la barre des 10 mille parrainages, en deux semaines seulement. ‘’C’est déjà une réussite, car nous sommes tardivement descendus sur le terrain. Pour le vote, nous allons dépasser les 200 mille’’, assure-t-il.

En effet, la coalition Benno Bokk Yaakaar de Dakar a décidé de miser sur lui, pour la reconquête de la région de Dakar. Une stratégie qui se veut gagnante pour les Législatives. ‘’Des responsables de la coalition au pouvoir ont estimé que j’ai le profil idéal pour être candidat aux élections législatives du 31 juillet prochain. Ainsi, ils m’ont sollicité pour que je sois candidat aux élections législatives à venir sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Dakar’’, a renseigné Mame Ousmane Ndoye en marge d’une cérémonie de remise de fiches de parrainage à Ouakam. C’était ainsi le début d'un travail sans relâche de terrain.

Mame Ousmane Ndoye et Cie sont avec BBY, parce qu’ils estiment que c’est avec cette coalition qu’ils peuvent défendre et mener à bien les projets phares des Dakarois. En effet, d'emblée, ils ont présenté aux autorités des solutions pour mettre fin à des conflits liés au foncier, notamment au niveau de Ngor, Yoff, et Ouakam. ‘’Nous ne voulons plus voir les jeunes affronter les forces de l’ordre pour réclamer des terres. Parce que nous ne connaissons pas l’indiscipline et la violence’’, déclare Ousmane Ndoye.

Il invite alors le président Sall à choisir quelqu’un qui peut servir d’interlocuteur direct entre les populations de Dakar et les institutions. ‘’C’est comme ça que cela se passait, au temps de Senghor, avec Diaraf Talla Diagne, Issa Mbengue et Serigne Bassirou Diagne. Mais à son arrivée, Abdoulaye Wade a changé les choses. Aujourd’hui, il n’y a plus cette plateforme de dialogue et c’est compliqué avec les populations. D’ailleurs, on a deux Grands Serignes et chacun tire de son côté. Maintenant, il faut au président un interlocuteur qui ne soit pas Grand Serigne de Dakar, parce que le Grand Serigne de Dakar n’est même pas représentatif des Lébous’’, poursuit-il.

Pour mener à bien ses desseins et surtout gagner les suffrages des Dakarois au soir du 31 juillet, Mame Ousmane Ndoye dit pouvoir compter sur de nombreuses associations de jeunes et de femmes prêtes à aller au charbon avec lui.

Véritable rassembleur, si M. Ndoye a réussi en un laps de temps à dépasser la barre de parrainages demandée, c’est parce qu’il est très proche de sa population. Il fut le principal souteneur de l’ancien maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, lors des élections locales dernières. Alors que BBY a perdu à Dakar lors de ces batailles électorales, l’endurant Ousmane n’a pas hésité une seule seconde pour aller militer à la base, redorer son blason, se battre dans son fief pour y massifier BBY. Il a foi en sa capacité de mobilisation. Apprécié, Mame Ousmane Ndoye est décrit comme une personne très sociable. Plusieurs personnes témoignent de sa légendaire générosité. De ses propres moyens, Mame Ousmane Ndoye prend des initiatives en faveur des personnes les plus fragilisées. Il aide constamment ces dernières à subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Il a notamment aidé plusieurs familles à remporter des batailles judiciaires, face à des prédateurs fonciers. Dans sa circonscription, il est considéré comme l’une de ces rares personnes qui peuvent donner le maximum sans rien attendre en retour.

‘’La plupart des personnes qui me remercient, qui disent du bien de moi, je ne les connais même pas. Parfois, j’ai du mal à me souvenir de ce dont ils parlent. Parce que quand j’aide, je le fais pour l’amour de Dieu. Et j’oublie. Pour moi, Dieu m’a donné pour que j’aide les gens’’, dit-il.

Homme de l’ombre, Mame Ousmane Ndoye n’est pas novice dans l’arène politique, même s’il ne militait pas dans un parti politique. ‘’J’ai été formé par Cheikh Anta Diop. A l’âge de 14 ans, à la descente de l’école, on nous emmenait le voir. Et j’étais présent lors de la création de la LD/MPT de Bathily’’, révèle-t-il. Depuis 2010, Ousmane Ndoye est très actif dans la vie politique. Il s’était mis à éveiller les consciences pour faire dégager le président d’alors, Abdoulaye Wade. Aujourd’hui très ambitieux, il croit ferme qu’il sera député.

BABACAR SY SEYE