La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) s’organise pour une large victoire, lors des prochaines échéances électorales qui se profilent à l’horizon. Réunie dernièrement sous la présidence de son leader Macky Sall, la Conférence des leaders de cette coalition a indiqué que les investitures seront faites ‘’sur la base de critères rigoureux et objectifs, inspirés uniquement par (leur) commune volonté de sortir victorieux des prochaines échéances’’.

Elle entend préserver les intérêts politiques de la grande coalition, de même que ceux des composantes sociologiques de la majorité présidentielle, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, entre autres. ‘’Le choix raisonné, motivé et rigoureux est un impératif car, il convient de le rappeler, notre pays va expérimenter, pour la première fois, l'élection du maire au suffrage universel’’, souligne la Conférence des leaders de la coalition BBY dans une note transmise à ‘’EnQuête’’.

A cet effet, elle appelle à l’union de tous ses membres, en leur demandant de dépasser leurs propres intérêts. Convaincue que la paix, la sécurité, l’unité nationale, la cohésion sociale et la continuité des politiques publiques impliquent l’harmonie entre les pouvoirs locaux et le pouvoir central, la ‘’Conférence des leaders exhortent l’ensemble des responsables, des militants et des sympathisants à adhérer sans réserve aux cinq principes et valeurs proposés par le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar : le sens l’intérêt général, l’unité, la cohésion, la discipline et la mobilisation’’.

En d’autres termes, précise-t-on : ‘’Nous devons nous faire confiance, renforcer la solidarité qui est gage des grandes victoires, faire prévaloir l'esprit de consensus et cultiver, contre les vents contraires, le sens de l'intérêt général. Dans cette perspective, la Conférence des leaders exhorte l’ensemble des responsables, militants et sympathisants à privilégier partout l’intérêt national et l’intérêt politique général de la coalition’’.

...Sous un autre registre, la conférence a aussi exprimé sa solidarité aux populations des zones inondées. Elle a salué les décisions prises par le chef de l’Etat pour sortir nos compatriotes de l’eau et leur apporter le soutien de l’Etat. Elle a apprécié de manière positive la politique soutenue de lutte contre les inondations, depuis le lancement du Plan décennal de lutte contre les inondations. Par ailleurs, informé par le président Macky Sall des initiatives en cours pour l’accès de tous les Sénégalais aux vaccins et aux soins, ce groupe de la mouvance présidentielle réitère son soutien au chef de l’Etat et à l’ensemble de son gouvernement ‘’pour les résultats obtenus dans cette grande bataille nationale contre le virus’’. Ainsi, tout en félicitant le gouvernement à poursuivre les efforts quotidiens qu’il déploie pour la santé des populations, la Conférence des leaders recommande fortement aux Sénégalais de continuer à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner.