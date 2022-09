La société de cimenterie Dangote Cement Sénégal a arrêté de produire du ciment depuis le mois de juin. Une situation qui commence à peser sur la bonne marche de l’entreprise et risque d’impacter la gestion de la responsabilité sociétale de l’entreprise. La société et les communes partenaires interpellent l’État.

Le blocage de l’homologation du prix du ciment a ainsi des conséquences sur le fonctionnement des industries de ciment du pays. À Dangote Cement Sénégal, c’est un arrêt de production, depuis le mois de juin. Ousmane Mbaye, Directeur général de Dangote Cement Sénégal, s’en explique : ‘’C’est l’industrie de la cimenterie qui traverse des difficultés. Il faut rappeler que le prix du ciment a été bloqué, depuis 2019. Bloqué niveau usine. Donc, toutes les augmentations que vous avez vues sur le marché, depuis cette période, sont l’œuvre de spéculations. Ce ne sont pas les industries qui ont augmenté le prix du ciment, parce qu’il y a un arrêté ministériel qui date de 2019 qui avait bloqué le prix du ciment. De ce fait, les cimenteries ne peuvent pas augmenter les prix et ce, malgré toutes les difficultés qu’elles ont traversées avec le Covid-19. L’augmentation des coûts de fret et le coût du charbon qui s’est multiplié par six.’’

Ainsi, par respect de la législation sénégalaise, la société a décidé d’arrêter la production. Elle continue néanmoins de supporter la masse salariale de l’entreprise. ‘’Au Sénégal, il est interdit de vendre à perte. Nous respectons la législation. C’est pourquoi nous avons arrêté la production. Au mois d’août, nous avons discuté avec le syndicat et les travailleurs ont accepté de partir en congés collectifs payés. Nous ne pouvions pas envoyer le personnel en chômage technique, du fait de la dimension sociale qui existe ici. Nous avons arrêté la production, depuis le mois de juin, mais nous continuons à supporter cette masse salariale fixe’’, renseigne Ousmane Mbaye.

Actuellement, il y a une forte spéculation sur le prix du ciment. La tonne est vendue jusqu’à 75 000 F CFA. Un coup dur pour le consommateur sénégalais. C’est pourquoi M. Mbaye demande à l’État du Sénégal, qui est aussi perdant, de réagir. ‘’Ce qui se passe, c’est qu’actuellement, le prix du ciment a déjà augmenté sur le marché, à cause des spéculations. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que l’homologation se fasse très rapidement pour que les prix soient stabilisés et que chacun sache à quel prix il doit acheter le ciment. Tout le monde va y gagner, parce que toutes les spéculations qu’il y a quand l’État bloque les prix usine ne bénéficient pas aux consommateurs. Il est donc nécessaire de sortir l’homologation au prix usine et détaillant, pour que tout le monde soit fixé. La balle est donc dans le camp de l’État qui perd aussi dans cet arrêt de production, car qui dit production et vente dit taxes et sans production, sans vente, il n’y a pas de taxes’’, ajoute le directeur général de Dangote Cement Sénégal.

Ousmane Mbaye renseigne, dans la foulée, que des discussions sont, depuis des années, en cours avec l’État qui a, selon lui, tous les éléments d’appréciation sur la nécessité d’homologuer le prix du ciment.

Le DG s’est exprimé en marge de la cérémonie de signatures de conventions entre l’entreprise et les maires des communes partenaires, dans le cadre de sa responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). L’enveloppe de 220 millions va servir à la réalisation de projets dans le domaine de l’éducation, de la santé, de l’assainissement dans les communes de Keur Moussa. Soixante-dix millions vont servir à la construction d’un collège et la rénovation du stade municipal de Soune Sérère de Diass ; 40 millions pour la construction de salles de classe à Pout ; 60 millions pour les travaux d’assainissement de la gare routière et l’extension du marché central de Mont-Rolland ; 50 millions pour la finition de la construction d’un forage.

Les maires ont apprécié les actions de l’usine envers les populations. Cependant, la crise que traverse l’entreprise pourrait impacter ce partenariat. Ils demandent donc à l’État de faire le nécessaire. ‘’Nous demandons à l’État de venir en aide à l’entreprise pour sauvegarder les emplois, mais aussi permettre aux communes impactées par la RSE de Dangote Cement de continuer à bénéficier de ses actions’’, a dit Yves Lamine Ciss, Maire de la commune de Mont-Rolland.

Le problème de l’homologation du prix du ciment impacte toutes les usines de ciment présentes au Sénégal. À Dangote Cement Sénégal, ce sont plus de 800 travailleurs qui risquent le chômage technique.

JEANNE SAGNA (THIES)