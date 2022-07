Lorsque Désirée Ellis a été nommée entraîneure de l'année jeudi lors des Caf Awards 2022, elle était justement assise à côté de l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé, qui a été la toute première personne à la féliciter.

Tous deux anciens capitaines de leurs équipes nationales qui n'ont pas réussi à remporter la couronne africaine en tant que joueurs il y a deux décennies, ils ont tous deux finalement réalisé leur rêve de devenir champions d'Afrique en 2022 en tant qu'entraîneurs de l'équipe nationale. ‘’Nous disons toujours que si l'équipe fait bien, les individus se démarqueront.’’

Montrer qu'avec passion, patience et travail acharné, le succès peut éventuellement venir et avec le temps, la victoire est d'autant plus douce. Tous deux ont été nommés à juste titre entraîneur de football masculin et féminin africain de l'année aux Caf Awards, Ellis dissimulant à peine, même dans son moment de triomphe individuel, que la distinction serait creuse si elle ne quittait pas Rabat après avoir guidé Banyana Banyana vers le titre africain à seulement 48 ans. Des heures après. Cissé et Ellis ont partagé un bref moment de célébration alors que l'entraîneur sénégalais souhaitait le meilleur à Ellis pour la finale de samedi. Et tout comme Cissé l'avait fait lors de la finale de la Can au Cameroun contre l'Egypte, au Complexe sportif Moulay Abdellah hier soir, Ellis aussi a finalement brisé le sort.

Avec elle à la barre, après tant d'années de chagrin et de défaites lors de pas moins de quatre finales précédentes, il ne peut y avoir de plus belle histoire dans le football africain que l'ancienne capitaine de l'équipe nationale de Banyana les menant finalement au titre de championnes d'Afrique.

Elle et Banyana ont dû le faire à la dure, en surmontant une équipe locale passionnée du Maroc et leurs fans dans un chaudron Moulay Abdellah à pleine capacité qui a été dévasté par la défaite finale 2-1. Ellis a perdu la finale de 2000 en tant que capitaine 2-0 contre le Nigeria à domicile et lors de la finale de 2018 en tant qu'entraîneur de la même équipe 4-3 aux tirs au but, après un match nul et vierge. Cissé a perdu une finale de la Can en tant que joueur avec le Sénégal contre le Cameroun en 2002, manquant un coup de pied en finale.

En tant qu'entraîneur, il a perdu une finale contre l'Algérie en 2019, avant que cette année ne mène finalement le Sénégal au Saint Graal de la Can africaine en tant qu'entraîneur dans une finale palpitante contre l'Égypte - l'emporte ironiquement comme une bizarrerie des dieux du football aux tirs au but avec le coup de pied décisif de Sadio Mane. Et finalement hier soir, c'était au tour de ces mêmes dieux du football de sourire à Ellis et de lui remettre le trophée tant convoité, ainsi qu'à Banyana. ‘’Je suis très heureux. Cela a été long à venir.

Nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Nous sommes entrés dans ce tournoi en sachant que nous devions prendre un match à la fois et nous voici en tant que champions d'Afrique. Félicitations à tous les joueurs et au staff de l'équipe. Celui-ci est pour vous, Afrique du Sud’’, a déclaré Ellis, ému, à Caf Online. Lorsque l'arbitre Salima Mukansanga a donné le coup de sifflet final, Ellis est tombée au sol et a levé les yeux vers le ciel alors qu'elle était rapidement entourée par les membres de son équipe pour la féliciter.

Le voyage de 29 ans a finalement porté ses fruits. Après la cérémonie de remise des médailles, un Ellis ravi a remis le trophée à la poignée de supporters sud-africains qui les ont encouragés et ont fait sentir leur présence malgré le vacarme cacophonique des 50 000 supporters marocains qui se sont rendus au stade Moulay Abdellah pour soutenir les Lionnes de l'Atlas.

Elle a souligné à plusieurs reprises: ‘’C'est pour tout le monde à la maison. L'Afrique du Sud traverse tellement de choses en ce moment. Cette victoire rassemblera le pays. C'est la première fois que l'Afrique du Sud remporte un titre africain depuis 1996, lorsque les Bafana Bafana ont remporté la Can à domicile. Et Ellis n'a pas tardé à dédier la victoire à tous les anciens joueurs et entraîneurs de Banyana qui ont fait partie de leur long voyage vers le sommet du football africain.

Et elle a tenu à dire que la victoire était pour la joueuse vedette Thembi Kgatlana, qui a subi une blessure qui l'a exclue du tournoi en phase de groupes, comme elle a également reconnu l'ancienne capitaine Amanda Dlamini, qui a fêté son anniversaire vendredi, un jour avant la finale, et qui était présent à Rabat en service TV Caf. ‘’C'est pour toi Thembi et joyeux anniversaire à toi Amanda. Nous avons hâte de rentrer chez nous et de célébrer avec nos fans. C'est pour eux. Ils le méritent’’, a-t-elle ajouté avec un énorme sourire sur son visage.

Elle aurait peu ou pas dormi la nuit dernière, serrant sans aucun doute fermement le trophée et la médaille d'or, mais le voyage de retour sera triomphal vers une nation qui ululera avec ses héros nationaux. ‘’Je ne pense pas que je vais dormir. Je vais téléphoner à la maison. Je sais que mon téléphone est devenu fou. C'est pour l'Afrique du Sud, pour Sasol, pour SAFA, pour les joueurs qui sont venus avant, pour les entraîneurs qui sont venus avant, pour les entraîneurs qui entraînent dans le football féminin. C'est tout pour vous. Pour vous !!’’ un joyeux Ellis rayonnait bruyamment aux journalistes dans la zone mixte d'après-match.

Désintéressée presque à la faute, c'est un moment où elle mérite de se prélasser dans la gloire et de se mettre sous les projecteurs qu'elle mérite si richement.

CAFONLINE.COM