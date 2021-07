Le Sénégal est aujourd’hui le pays qui a le plus de cas de Covid-19 en Afrique. Une situation qui peut s’expliquer, selon le directeur de la Prévention, par la performance de son système de détection.

En septembre dernier, le Sénégal était classé deuxième, en termes de gestion de la pandémie au monde. La Nouvelle-Zélande, le Sénégal et le Danemark formaient d’ailleurs le trio de tête. C'est ce que révèle une étude du journal américain ‘’USA Today’’ publié le dimanche 6 septembre 2020. Selon cette dernière, le ‘’Pays de la Teranga’’ a montré une gestion efficace et transparente de cette crise sanitaire. Ainsi, le Sénégal a fait mieux que certains grands pays tels que les Etats-Unis, l’Angleterre ou la France. Le directeur d’alors du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Abdoulaye Bousso, se disait "fier" de ce succès. "Ce n’est pas une question de ressources financières. Il y a une grosse part d’organisation. C’est ce qui a été mis en valeur au Sénégal", a-t-il ajouté.

Ils étaient tous contents. Du chef de l’Etat aux démembrements des ministères. Tout le monde en parlait. Aujourd’hui, c’est motus et bouche cousue. Le Sénégal est actuellement le pays qui a plus de cas en Afrique et personne ne veut en parler. Même pour communiquer sur cette troisième vague, il est devenu extrêmement difficile de décrocher une personne ressource. Une omerta quasi totale. Alors que le pays a enregistré 733 nouveaux cas, hier, soit un taux de positivité de 25,68 %. Une première pour le Sénégal !

La région de Dakar a eu, à elle seule, 373 cas dont 222 dans le département de Dakar, 66 dans le département de Rufisque, 49 à Pikine, 18 à Keur Massar et 18 à Guédiawaye. Dix-neuf cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et deux décès enregistrés. A ce jour, 47 596 cas sont déclarés positifs dont 42 685 guéris, 1 203 décédés et 3 707 sous traitement. Le nombre de personnes vaccinées est de 590 969.

Joint par ‘’EnQuête’’, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, souligne qu’il faut comparer les pays par rapport à leur propre situation. ‘’C’est-à-dire se dire que tel pays était à ce stade, qu’est-ce qui a avancé dans sa lutte et qu’est-ce qui a régressé. A chaque vague, sa réalité. On ne doit pas examiner les mêmes vagues suivant les mêmes paramètres, parce que les variants changent tout. Quand on faisait cette évaluation, c’était durant la première vague. Donc, qu’est-ce qui vous dit que cette vague ne sera pas mieux gérée ? Attention ! Ce n’est parce qu’on a eu beaucoup de cas qu’on ne peut pas mieux la gérer’’, prévient le Dr Ndiaye.

S’agissant du classement, il renseigne que les gens le font par rapport à plusieurs paramètres. Il ne s’agit pas seulement de voir le nombre de cas. Ceux qui le font, dit-il, examinent les tests qui sont faits, les décès, les guéris ; tout cela entre en jeu. ‘’Toute chose étant égale par ailleurs, le système a eu à faire des choses sur le plan prise en charge plus intéressantes durant cette phase que durant l’autre, notamment la pecadom, (prise en charge à domicile), les CTE sont mieux occupés que la fois dernière. Le Sénégal a un système de détection performant. Il y a des pays où les gens ne testent presque pas. Cela peut expliquer que le Sénégal ait plus de cas. Parce qu’un système qui ne détecte pas, ne peut avoir des cas. Mais si certains pays testaient comme nous, il y aurait 1 000 cas par jour’’, défend-il. Les pays n’ont pas la même réalité, le même système, etc.

Selon le directeur de la Prévention, le système de santé sénégalais a connu beaucoup d’avancées. Au début de la pandémie, explique-t-il, il n’y avait que deux laboratoires. Maintenant, dans toutes les régions, il y a des laboratoires. Les CTE sont bien outillés avec des lits d’oxygène. Les lits de réanimation sont renforcés. Tout le matériel requis est à la disposition des patients. Donc, on a beaucoup avancé dans la lutte. Ce qui fait qu’on a pu détecter plus de cas. C’est une performance’’, se glorifie-t-il.

VIVIANE DIATTA