Pape Mbadou Sow, proviseur du lycée Alboury Ndiaye de Linguère, a commenté les résultats du baccalauréat de ce centre. ‘’D’abord, c’est une réaction de satisfaction par rapport à l’organisation, mais aussi par rapport aux résultats. Du point de vue de l’organisation, il n’y a pas eu d’incident majeur, car nous avons pris très tôt les devants pour assurer une bonne préparation, surtout sur le plan de la logistique et de la surveillance’’, déclare M. Sow.

Selon lui, globalement, les statistiques ont montré des résultats satisfaisants dans les différentes séries. Huit absents uniquement ont été notés.

S’agissant des admis du premier tour au lycée Alboury Ndiaye, pour la série L1, il y a eu 67 % pour trois candidats seulement. Pour la série L2, 29 % d’admis. Pour la L2 (franco-arabe) 31 %. Pour la S1, 60 %, la S2 31 % et la S2A (franco-arabe) 23 %.

Dans l’ensemble, il y a eu deux mentions "Bien" et six mentions "Assez Bien" pour le centre d’examen y compris les autres candidats externes (des lycées Alboury Ndiaye, franco-arabe et ex-CEM).

S’agissant des candidats qui vont passer le second tour, en L2, ils sont 38 %, en L2A (franco-arabe) 44 %, en S1 40 %, en S2 36 %, en S2A (franco-arabe) 56 %. ‘’Ces résultats, comparés à la moyenne nationale, on peut dire que nous sommes largement au-dessus de la moyenne. Globalement, nous espérons franchir la barre des 60 % à la fin de l’examen du bac. Je lance un appel aux candidats d’aborder les épreuves du second tour avec sérénité, tout en félicitant les candidats admis au premier tour. Je tiens à encourager les candidats ajournés et à souhaiter bon courage à ceux qui doivent reprendre le second tour tout en les incitant à faire un bon choix sur les matières à reprendre’’, a lancé le proviseur.

Mor Mbathio Ndiaye (LINGUERE)