Cdj-Pikine 

La pose de la première pierre du siège du Conseil départemental de Pikine (CDJ) a eu lieu avant-hier. Venu présider cette rencontre, le ministre de la Jeunesse a soutenu que d’un investissement de 125 millions F CFA englobant les coûts du terrain, du bâtiment et des équipements, vient enrichir le service public de prise en charge des besoins pluriels d’une structure tout à fait représentative de la jeunesse de la ville de Pikine.

Selon Néné Fatoumata Tall, outre le centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), les foyers des jeunes et la très novatrice maison de la jeunesse et de la citoyenneté, le futur siège du CDJ vient élargir et renforcer les espaces et moyens de rencontres, d’échanges, de loisirs, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune.

‘’Phase la plus exaltante d’une vie, la jeunesse a des besoins à la confluence des intrants humains, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs et économiques. Notre devoir à nous adultes et gouvernants, est d’en administrer la meilleure teneur pour en faire demain les dignes continuateurs du principe de l’éternel devoir de faire droit à une jeunesse responsable. Pour sa part, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, sera inlassablement aux côtés des collectivités territoriales pour apporter l’appui et l’encadrement nécessaires aux initiatives des jeunes’’, a précisé la ministre. Le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, en sus d’avoir acheté un terrain pour abriter le siège du CNJ, a informé qu’il va l’équiper complétement. Avant de promettre que la ville va doubler la subvention du CNJ prochainement.