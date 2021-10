Le Khalife général des Tidianes a recommandé aux fidèles de célébrer, cette année encore, le Gamou dans l’intimité et la sobriété, pour éviter une recrudescence de la pandémie de la Covid-19. Serigne Babacar Sy Mansour promet, toutefois, que l’évènement religieux sera célébré, comme il se doit en 2022, coïncidant avec la commémoration des 100 ans de la disparition de Cheikh El hadji Malick Sy (RTA).

Les fidèles Tidianes désirant célébrer la naissance du prophète Mouhamed (PSL) doivent encore attendre, à Tivaouane. Comme l’édition précédente, le khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour, recommande une célébration sobre et intime en vue de respecter les mesures barrières édictées contre la Covid-19. Etant empêché pour des raisons sanitaires, le responsable moral de Tivaouane s’est adressé aux fidèles par la voix de Abdoul Khamid. Et dans ses propos, le porte-parole du jour a indiqué que cet évènement annuel sera célébré en grande pompe en 2022.

‘’Il (Le Khalife) prie de nous préserver pour célébrer le Gamou comme il se doit, l’année prochaine, coïncidant avec les 100 ans de la disparition de notre vénéré guide Cheikh El hadji Malick Sy (RTA), d’ici-là, il prie le seigneur pour qu’il préserve l’humanité de cette malédiction’’, a déclaré le mandataire du Khalife. Abdoul Khamid indique, néanmoins, que Serigne Babacar Sy Mansour invite les fidèles à profiter du Mawlid pour multiplier les actes d’adoration, tout au long des dix jours précédant la nuit de sa commémoration.

Ce rituel communément appelé ‘’Bourde’’, précise le religieux, sera maintenu symboliquement dans de petits cercles et vulgarisé avec l’appui des médias de la communauté, afin de permettre aux fidèles de profiter des bénédictions liées à sa lecture. Egalement, dans le but de réduire le contact physique, les émissaires du Khalife renseignent que le guide religieux a, cette année, décidé d’encourager l’innovation pour une dématérialisation des espaces de diffusion du savoir, grâce aux technologies de l’information et de la communication. Cela permettra, dit-on, de sacrifier à la tradition et d’en faire le prolongement de l’université populaire de Mawlana Cheikh El Khadji Malick Sy.

Ainsi, il est prévu une série de webinaires et de panels virtuels organisés par le comité scientifique de la Zawiya Tidianya en relation avec la commission culturelle du Coscas pour maintenir intact la flamme de l’animation scientifique et culturelle. ‘’Le jour du Gamou sera l’occasion pour le Khalife de délivrer un message fort à l’endroit de la Umah islamique, de la nation et de la grande famille de El hadji Malick Sy. Il nous exhorte surtout à rester dans le respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Il saisit l’occasion pour saluer l’engagement et l’abnégation de nos vaillants médecins et de nos autorités sanitaires’’, rapporte-t-on.

En ce qui concerne les raisons de cette célébration restreinte, les responsables de la communauté Tidianes ont indiqué que cette décision a été prise, suite à des concertations du khalife avec son entourage. Ainsi, constant depuis de le début de la pandémie, avec la fermeture des mosquées et confinement des daaras sous son autorité, Serigne Babacar Sy Mansour a réuni, le lundi 04 octobre 2021, la famille de Elhadji Malick Sy afin de la consulter sur l’opportunité ou non d’organiser le Gamou de Tivaouane, cette année, dans le contexte actuel de crise sanitaire où la pandémie de Covid -19 sévit toujours dans notre pays.

‘’Comme en 2020, cette rencontre s’est tenue en présence de ses conseillers médicaux, conformément à l’injonction coranique, nous invitant en toute circonstance à consulter les détenteurs du savoir, comme le coran nous y invite. Après les avoir écoutés sur l’évolution de la pandémie et pris en compte leurs recommandations, s’en est suivie une concertation avec la famille du Saint homme, conformément à la bonne pratique de la consultation dans les affaires publiques édictées par le Coran. De cette concertation est née la décision, cette année, de célébrer autrement le Mawlid. Cette décision est dictée par la cohérence, mais également, par le pragmatisme né d’une position de principe dictée par la charia et la sunna et la pratique de nos pieux devanciers en période d’épidémie. Pragmatisme dicté par le caractère court des délais pour organisation sans risques du Mawlid’’, précise Abdoul Khamid.

Ce dernier rappelle, à ce propos, que le Gamou est précédé des séances de ‘Bourde’ dont la dimension populaire fait qu’il rassemble sur une période d’une dizaine de jours des millions de personnes à Tivaouane sans aucune possibilité de respecter les mesures, de distanciation physique recommandées par les médecins. Ce qui, à leurs yeux, peut être une source de recrudescence de la Covid-19 et annihiler tous les efforts faits par les autorités sanitaires pour venir à bout de cette pandémie à mille facettes.