Pour sa deuxième sortie, le Sénégal a vécu une partie plutôt compliquée face à l'Ouganda. Battus un à zéro, les protégés de Pape Thiaw ont tout de même encore leur destin en main et devront remporter leur troisième match pour poursuivre l'aventure algérienne.

Barre transversale, un nouveau penalty manqué, blessure et carton rouge. L'équipe locale du Sénégal en a vu de toutes les couleurs, ce mercredi, face à l'Ouganda. Premier tournant du match, nous sommes à la 23e mn : Moussa Ndiaye est violemment percuté dans la surface de réparation ougandaise. L'arbitre de la rencontre indique le point de penalty. Le Sénégal tient la balle de 1-0.

Mais à l'instar du match contre la Côte d'Ivoire, les Lions locaux continuent d'éprouver du mal dans l'exercice des pénos. Le changement de tireur n'a pas pu empêcher un deuxième raté successif. Le gardien ougandais, Alionzi, a mis en échec Cheikh Tidiane Sidibé, qui vendange une magnifique occasion d'ouvrir le compteur buts.

Huit minutes après ce penalty manqué, le Sénégal se fait punir par son adversaire du jour. En effet, à la 33e mn, le capitaine des Grues, Milton Karisa, permet à son équipe de prendre l'avantage. Les protégés de Pape Thiaw concèdent leur premier but et sont menés.

Le score restera ainsi jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, les Sénégalais tentent tant bien que mal de remettre les pendules à l'heure. Mais en face, l'opposition ougandaise ne faiblit pas. Même les changements successifs, bien que tardifs, de Libasse Ngom, Raymond Ndour, Moussa Kanté et Elimane Cissé, entrés après l'heure de jeu, ne suffisent pas pour changer le cours de la rencontre. Un jour sans pour le Sénégal.

Au penalty raté et au carton rouge notamment, vient s'ajouter la blessure de Raymond Diémé Ndour, entré en jeu, qui sort sur blessure. Il est remplacé par Moctar Koita. Et comme si cela ne suffit pas, à la 82e mn, le Sénégal est obligé de terminer le match en infériorité numérique. Quelques instants après son entrée en jeu, Libasse Ngom est expulsé suite à une vilaine faute sur un joueur ougandais.

En zone mixte, le sélectionneur des Lions locaux est revenu sur la défaite et se projette d'emblée pour la rencontre face aux Léopards de la RDC. "C'est une défaite amère, mais il faut remobiliser les troupes et être prêts pour le troisième et dernier match face à la République démocratique du Congo. Ça sera une rencontre aux airs de finale. Mais le plus important, c'est que nous avons encore notre destin en main", a affirmé l'ancien attaquant des Lions.

Un dernier duel de fauves à l'affiche

Avec cette première défaite, le Sénégal s'offre donc une ‘’finale’’ contre la République démocratique du Congo. Les Lions, pour assurer leur qualification en vue du tour suivant, devront se défaire ses Léopards. Mais un match nul pourrait suffire, même si avec ce résultat, les calculatrices devraient être de sortie pour savoir qui de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la RD Congo ou du Sénégal validera son ticket pour le second tour. Toujours est-il que Pape Thiaw et ses hommes sont obligés d'esquiver un deuxième revers d’affilée, autrement, c'est la fin de l'aventure pour le Sénégal.

Les Lions locaux se compliquent tout de même la tâche et même s'ils contrôlent encore la situation, celle-ci reste quand même fragile, car les Léopards, eux aussi, ne rendront pas la tâche facile, d'autant plus qu'ils ont de réelles chances d'accéder à l'étape suivante de la compétition.

Le duel de fauves s'annonce donc palpitant.

Mamadou Diop