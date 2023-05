Changements climatiques

Le directeur général d’Eiffage Sénégal, Franck Monpaté, a procédé mercredi au lancement du livret ‘’L’innovation bas carbone chez Eiffage Sénégal’, avec l’objectif d’‘’échanger’’ sur les bonnes pratiques visant à ‘’atténuer’’ le changement climatique tout en ‘’s’adaptant dès maintenant à ses conséquences prévisibles et non définitives’’. ‘’De par son devoir de vigilance et dans le contexte d’urgence climatique, des objectifs de réduction des émissions du groupe Eiffage ont été pris, selon la trajectoire optimiste dite de 1,5° (…)’’, a-t-il déclaré.

Monpaté indique que ‘’depuis 2020, Eiffage Sénégal a mis en place un secteur ‘bas carbone’ pour faire de la formation et inculquer des changements au niveau de nos services’’. Aujourd’hui, ‘’1 500 salariés, sur un objectif de 3 000 salariés, ont été formés à ces pratiques’’, a-t-il relevé. Missira Keita, responsable du pôle Développement durable, souligne qu’Eiffage Sénégal veut être ‘’exemplaire’’ en mettant, dans un premier temps, en place des solutions ‘’innovantes’’ avant de les proposer à ‘’une plus grande échelle’’ auprès de ses clients et de ses bailleurs ‘’très exigeants’’ sur la préservation de l’environnement.

Il a signalé qu’Eiffage Sénégal a mis en place, à cet effet, un plan de ‘’sobriété énergétique’’. Il s’agit de gestes quotidiens consistant à ‘’éteindre la climatisation et les lumières quand on part le soir’’. Pour elle, il faut s’essayer à tous les gestes permettant ‘’d’éviter de réchauffer la planète’’.