Il y a des parcours qui racontent une réussite individuelle. Et puis il y a ceux qui, à un moment donné, commencent à raconter quelque chose de plus grand : la possibilité de transformer une réussite personnelle en capacité collective. Le passage de Sadio Mané de la pelouse à la terre appartient à cette deuxième catégorie. À Bambali, son village natal, le projet SM10 Agro, présenté comme un investissement agro-industriel de plusieurs milliards de francs CFA, ouvre une réflexion qui dépasse largement la personne de Sadio Mané. Il pose une question essentielle pour notre pays : comment transformer nos richesses agricoles en véritables chaînes de valeur capables de créer durablement des emplois, des compétences et de la valeur ajoutée sur notre propre territoire ? La question mérite d'être posée sans euphorie excessive, mais également sans scepticisme systématique. Car l'agriculture sénégalaise dispose d'un potentiel considérable. Pourtant, entre produire et créer de la richesse, il existe un monde : celui de la transformation, de la conservation, du conditionnement, de la logistique, de la commercialisation, de la normalisation et de l'accès aux marchés. C'est précisément à cet endroit que l'expérience de SM10 Agro devient intéressante.

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE À LA VALEUR AJOUTÉE

Pendant longtemps, notre modèle économique a été largement confronté à une difficulté structurelle : nous produisons des matières premières, mais nous ne maîtrisons pas toujours les étapes qui permettent d'en tirer le maximum de valeur. Une mangue récoltée et vendue rapidement n'a pas la même valeur économique qu'une mangue triée, conditionnée, transformée en pulpe, séchée ou incorporée dans un produit agroalimentaire. Entre le fruit et le produit fini se trouve toute une économie. Cette économie nécessite des machines, des ingénieurs, des techniciens, des agronomes, des logisticiens, des spécialistes de la qualité, du marketing, de l'exportation et de la gestion. Autrement dit, l'agro-industrie n'est pas simplement une affaire de terre. C'est une affaire de compétences. C'est pourquoi l'intérêt de SM10 Agro ne devrait pas seulement être mesuré au nombre d'hectares cultivés ou au montant investi. Il devrait également être apprécié à travers sa capacité à construire progressivement un véritable écosystème productif territorial.

BAMBALI, MAIS AUSSI LE SÉNÉGAL

Le choix de Bambali est symboliquement fort. Pendant des décennies, le développement a souvent été pensé à partir des grands centres urbains. Les territoires ruraux étaient considérés principalement comme des espaces de production, parfois éloignés des centres de décision et de transformation. L'agro-industrie peut contribuer à inverser cette logique. Transformer sur place signifie potentiellement créer des emplois sur place. Former sur place signifie renforcer les compétences locales. Acheter auprès des producteurs locaux signifie créer des débouchés. Développer des infrastructures de stockage signifie réduire les pertes. Exporter des produits transformés signifie conserver davantage de valeur ajoutée dans l'économie nationale. Voilà pourquoi l'enjeu de SM10 Agro dépasse la seule réussite d'une entreprise.

Il réside dans sa capacité à démontrer qu'un territoire rural peut devenir un territoire de production, de transformation, d'innovation et d'exportation.

LE PARI DES JEUNES ET DES FEMMES

Un projet agro-industriel ne peut véritablement transformer un territoire que s'il transforme aussi les trajectoires humaines. Les jeunes doivent pouvoir y trouver autre chose qu'un emploi temporaire : des métiers, des qualifications, des perspectives professionnelles et éventuellement la possibilité de devenir eux-mêmes entrepreneurs. Les femmes doivent pouvoir participer à la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation. Le centre de formation annoncé dans le cadre du projet pourrait, à cet égard, constituer une composante stratégique. Car la souveraineté économique commence par la souveraineté des compétences. Un pays peut importer une machine. Il peut acheter une technologie. Il peut même obtenir des financements. Mais s'il ne possède pas les femmes et les hommes capables de faire fonctionner, maintenir, améliorer et développer ces outils, sa dépendance demeure.

MAIS ATTENTION À L'EFFET VITRINE

Il faut aussi savoir regarder un beau projet avec les yeux de la vigilance. La réussite d'une initiative agro-industrielle ne se mesure pas uniquement lors de son lancement. Elle se mesure après cinq ans. Après dix ans. Lorsque les premières difficultés apparaissent. Lorsque les coûts augmentent. Lorsque les marchés deviennent plus exigeants. Lorsque les équipements vieillissent. Lorsque les rendements agricoles fluctuent. Lorsque les changements climatiques perturbent les cycles de production. La véritable question sera donc celle de la durabilité économique du modèle.

L'agro-industrie est exposée à de nombreux risques : disponibilité de l'eau, qualité des sols, maladies des cultures, fluctuations des prix, coûts de l'énergie, transport, normes sanitaires, accès aux marchés internationaux et capacité à maintenir une qualité constante. Il faudra également éviter qu'un projet porté par une personnalité aussi populaire que Sadio Mané ne soit réduit à une formidable opération d'image. La meilleure manière de respecter l'ambition d'un tel projet sera justement de le juger sur ses résultats. Les chiffres devront parler. Les emplois devront parler. Les producteurs devront parler. Les jeunes formés devront parler. Les marchés conquis devront parler.

LA QUESTION DE LA GOUVERNANCE

Un autre facteur sera déterminant : la gouvernance. Un projet agro-industriel de cette dimension doit reposer sur des règles claires, une gestion professionnelle, une transparence financière, des indicateurs de performance et une capacité permanente d'évaluation. La notoriété du promoteur peut faciliter la mobilisation et attirer l'attention. Mais elle ne remplace jamais la gouvernance. Une entreprise durable doit pouvoir fonctionner grâce à ses processus, ses compétences, ses systèmes de contrôle et ses résultats. C'est même là que se trouve l'une des grandes différences entre une initiative personnelle et une véritable institution économique. Sadio Mané peut être l'impulsion. Mais la pérennité doit appartenir à l'organisation.

LE DÉFI DE L'INTÉGRATION LOCALE

Il faudra également observer avec attention les relations entre SM10 Agro et les producteurs du territoire. L'enjeu n'est pas seulement de produire soi-même. Il est aussi de savoir créer autour de l'entreprise un réseau de producteurs, de fournisseurs, de prestataires, de transporteurs, de transformateurs et de petites entreprises locales. C'est ainsi qu'un investissement devient un véritable écosystème économique. La question pourrait donc être formulée simplement : Combien d'entreprises sénégalaises pourront naître, grandir ou se renforcer autour de SM10 Agro ? Si demain des centaines de producteurs améliorent leurs pratiques, si des PME locales fournissent des services, si des jeunes créent des activités connexes, si des femmes développent des unités de transformation et si des techniciens acquièrent des compétences nouvelles, alors l'impact du projet dépassera largement ses propres murs.

DE LA RÉUSSITE INDIVIDUELLE À L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

Sadio Mané a réussi dans un univers où la concurrence est mondiale. Il connaît donc une réalité fondamentale : pour atteindre le haut niveau, il faut travailler, apprendre, se discipliner, accepter l'effort et inscrire la performance dans la durée. Cette culture de la performance peut désormais trouver une autre expression : la terre. La pelouse lui a appris la compétition. La terre lui impose la patience. Le football permet de mesurer une performance en quatre-vingt-dix minutes. L'agriculture impose de penser en saisons, en cycles et en générations. C'est peut-être là la plus belle métaphore de cette nouvelle aventure.

UNE AUTRE CONCEPTION DE LA RÉUSSITE

Il faut saluer une évolution importante dans la manière dont certaines réussites africaines peuvent être réinvesties. La réussite ne devrait pas seulement être synonyme d'accumulation personnelle. Elle peut également devenir une capacité à investir dans le territoire, dans la production, dans la formation et dans l'avenir. Ce modèle mérite d'être encouragé, mais aussi documenté et évalué. Car le Sénégal a besoin de davantage d'investissements productifs. Il a besoin de champions économiques. Il a besoin d'entrepreneurs capables de prendre des risques. Il a besoin de territoires qui produisent. Il a besoin de jeunes qui apprennent des métiers. Il a besoin de femmes qui accèdent aux chaînes de valeur. Il a besoin d'une agriculture qui cesse progressivement d'être seulement une activité de subsistance pour devenir une véritable industrie.

LE VRAI MATCH COMMENCE MAINTENANT

Le lancement d'un projet est toujours un moment symbolique. Mais pour SM10 Agro, le véritable match commence maintenant. Il faudra planter. Produire. Former. Transformer. Commercialiser. Exporter. Créer des emplois. Accompagner les producteurs. Protéger les ressources naturelles. Maîtriser les coûts. Conquérir les marchés. Et surtout, durer. C'est dans cette durée que se mesurera la véritable portée du pari. De la pelouse à la terre, Sadio Mané change de terrain. Mais au fond, il reste confronté à la même exigence : la performance.

La différence est qu'ici, le résultat ne se comptera pas seulement en buts. Il pourra se compter en emplois, en compétences, en producteurs accompagnés, en tonnes transformées, en entreprises créées, en revenus distribués et en valeur ajoutée conservée au Sénégal. Voilà pourquoi SM10 Agro mérite d'être observé avec attention. Non comme un miracle. Non comme une opération de communication. Mais comme une expérience sénégalaise de transformation productive, dont la réussite dépendra de la capacité à faire dialoguer capital, terre, technologie, compétences, territoire et marché. Car la souveraineté agro-industrielle ne se proclame pas. Elle se cultive. Elle se transforme. Elle s'organise. Elle se finance. Elle se professionnalise. Et, surtout, elle se construit dans la durée.

Alioune NDIAYE

LA VIGIE

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