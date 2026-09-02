Médina Gounass souffre d’un manque criant d’infrastructures sanitaires

Médina Gounass a besoin d’un hôpital digne de son rang, de sa population et de sa vocation religieuse.

Médina Gounass est aujourd’hui la deuxième commune la plus peuplée de la région de Kolda, avec 93 745 habitants, derrière Kolda qui en compte 106 599. Elle est également la commune la plus peuplée du département de Vélingara, loin devant la commune de Vélingara, qui compte 46 758 habitants (source : ANSD, Situation économique et sociale de la région de Kolda – 2024).

Pourtant, malgré ce poids démographique, son rayonnement religieux et l’importance de sa population, la ville sainte ne dispose toujours pas d’un hôpital moderne, sûr et suffisamment équipé pour répondre aux besoins de ses habitants.

Cette situation est devenue difficilement acceptable.

À l’instar de nombreuses villes religieuses du Sénégal, Médina Gounass connaît une croissance démographique continue. Or, ses infrastructures sanitaires actuelles, notamment le poste de santé et le centre de santé, ne sont plus à la hauteur de cette évolution. Leur plateau technique limité et l’insuffisance de spécialistes ne permettent pas de prendre en charge certaines pathologies graves ou complexes.

Conséquence : de nombreux patients doivent être évacués vers Tambacounda, Kolda ou Dakar, parfois sur de longues distances et dans des conditions particulièrement difficiles.

Cette réalité ne peut plus être ignorée.

En ma qualité d’élu municipal, et au nom des populations que je représente, j’attire solennellement l’attention de Son Excellence Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre et de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique sur l’état préoccupant du Centre de santé de Médina Gounass.

L’état de certains bâtiments suscite de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des patients et du personnel. Mais l’alerte que nous lançons ne se résume pas à une demande de réfection ou de réhabilitation.

Médina Gounass a dépassé le stade d’une simple réhabilitation. Elle a besoin d’un véritable hôpital moderne.

Au regard de sa population, de son développement et de son importance religieuse, la construction d’un hôpital doté d’un plateau technique performant, de services spécialisés et de ressources humaines qualifiées est devenue une nécessité.

Il ne s’agit plus seulement de réparer une infrastructure vieillissante, mais de préparer l’avenir sanitaire de toute une population.

Cette nécessité est encore plus évidente lors du Daakaa, période au cours de laquelle la population de Médina Gounass augmente considérablement avec l’arrivée de milliers de pèlerins. En cas d’accident ou d’urgence médicale grave, l’absence d’un véritable hôpital expose les malades et les blessés à des évacuations vers Tambacounda, située à plus de 70 kilomètres, Kolda à plus de 150 kilomètres, voire Dakar à plus de 500 kilomètres.

Dans certaines urgences, ces distances peuvent devenir une course contre la montre.

Comment accepter qu’une cité religieuse de cette importance, qui accueille des milliers de fidèles, ne dispose pas d’un hôpital capable de prendre en charge les urgences et les pathologies nécessitant des soins spécialisés ?

Chaque minute compte lorsqu’une vie est en jeu.

Médina Gounass ne demande pas le privilège ; elle réclame l’équité et le droit à des soins de qualité. Elle mérite de bénéficier pleinement des politiques publiques visant à moderniser les infrastructures sanitaires du Sénégal.

Construire un hôpital à Médina Gounass, ce n’est pas seulement bâtir une infrastructure. C’est protéger des vies, soulager des familles, rapprocher les soins des populations et sécuriser les milliers de pèlerins qui fréquentent chaque année la cité sainte. C’est aussi faire le choix de l’anticipation face à une population en pleine croissance.

Médina Gounass a besoin d’un hôpital.

Médina Gounass a droit à la santé.

Médina Gounass a droit à une sécurité sanitaire à la hauteur de sa population et de sa vocation religieuse.

Aliou KOUMÉ

Planificateur

Conseiller municipal de Médina Gounass

koumemabel@gmail.com