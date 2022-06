‘’La carrière des enseignants en général et plus particulièrement celle des professeurs et maîtres contractuels est marquée par de vives lenteurs administratives qui mettent en exergue les injustices subies par les enseignants et leur discrimination dans la Fonction publique du Sénégal’’, dénonce le Collectif des enseignants contractuels du Sénégal (Codecs) dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

En effet, ils considèrent comme une ‘’arnaque’’ le fait qu’ils passent six à huit ans, voire plus dans la contractualisation, pour finalement atterrir dans le corps des décisionnaires. Ainsi, ‘’le Codecs a vu le jour pour défendre la carrière des enseignants contractuels très souvent considérés comme des holocaustes qui doivent souffrir pour les autres. Sans citer les ponctions abusives effectuées sur les salaires par les inspecteurs d’académie’’, renseigne-t-on.