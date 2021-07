Les résultats du Concours général, édition 2021, sont connus. Cette année, le Lycée scientifique d’excellence de Diourbel (LSED) a remporté 25 prix dont 12 en terminale. En philosophie, aucun prix n’a été décerné.

Au Concours général 2019, le Lycée scientifique d’excellence de Diourbel trustait huit distinctions en classe de première et 11 en terminale. Cette année, le LSED a eu 13 distinctions avec les classes de 1re et 12 prix avec les terminales. Il a fait mieux qu’en 2019. Comme en 2019, le meilleur élève des classes de terminale est une pensionnaire du LSED. Elle se nomme Fatoumata Diop. La native de Mboro, ancienne Miss sciences 2019, est décrite par le surveillant général comme une fille studieuse et calme. Son couronnement au concours Miss sciences atteste de son niveau.

Cette année, contrairement à l’an 2019, les premiers et deuxièmes prix de sciences physiques n’ont pas été attribués à des élèves de terminale de ce lycée. La raison est à chercher, d’après Malick Guèye, dans ’’les libellés des sujets. Souvent, ce sont des sujets qui ne sont pas étudiés en classe de terminale’’.

Pour ce professeur d’enseignement secondaire qui capitalise une vingtaine d’années dans l’enseignement des sciences physiques, il faut ‘’réformer le Concours général. Il faudra, pour chaque discipline et chaque niveau, choisir des thèmes et au moins cinq termes de référence bien précis à l’intérieur. Ainsi, personne ne sera surpris’’.

Si en sciences physiques, le 3e prix et les deux accessits sont décernés, tel n’est pas le cas en philosophie où aucun prix n’a été décerné. Et dire qu’il y avait bel et bien des candidats qui avaient composé dans cette discipline.

Par Boucar Aliou Diallo