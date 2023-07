Contribution dans le cadre de la réhabilitation du rail

La présente contribution s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer du Sénégal. Un comité régional de développement s’est tenu récemment à Diourbel pour faire l’état des lieux sur l’avancement des travaux. Il convient de se réjouir de l’initiative des autorités de procéder à la réhabilitation de ce mode de transport dont les différentes étapes de son évolution ont été passées en revue par le Professeur Omar Guèye historien-enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il décrit ce mode de transport comme ayant participé au brassage des populations de l’Afrique Occidentale française, au développement de villes ferroviaires et à l’émergence d’élites politico-sociales.

En effet, Erigé en 1885 par le colonisateur, le chemin de fer était le trait d'union entre les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, en prolongement du port de Dakar vers Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique Occidentale française (AOF), et le Soudan français (Mali). Aujourd’hui, il est heureux de constater et d’encourager les dispositions en cours pour mettre en service la ligne Dakar- Tambacounda.

Utilisé pour le déplacement de personnes et de marchandises, il constitue avec les modes routier, maritime et aérien, l’un des principaux moyens de transport modernes. Le chemin de fer a toujours joué un rôle essentiel dans le domaine économique des pays à travers le monde.

Au lendemain des années d’indépendance, le Sénégal ayant hérité du plus important réseau ferroviaire de l’Afrique de l’Ouest, avait décidé à l’instar des autres Etats, d’en faire un outil de développement économique et social.

L’intention de réhabiliter la voie ferroviaire dans sa totalité vient à un moment précis où :

- les accidents de la route sont devenus quasi quotidiens avec une utilisation mal contrôlée de nos infrastructures routières,

- le parc automobile ne cesse de croître,

- la défaillance du système d’entretien contribue aux sinistres,

- la mauvaise répartition du fret routier endommage nos routes ,

- Le non-respect des textes en vigueur par les transporteurs pose problème;

· La multiplicité des postes de contrôle routier et le rançonnement entame la crédibilité des préposés à ce travail de contrôle.

Le réseau ferroviaire sénégalais, autrefois très développé, s’est progressivement dégradé pour s’arrêter complètement en 2016. Depuis le 27 décembre 2021, le Train express régional (TER) relie Dakar à Diamniadio. Sa prolongation qui est prévue jusqu’à l’aéroport Blaise Diagne devrait cependant continuer jusqu’à Saint-Louis en raison du potentiel que les ressources pétrolières et gazières vont donner à cette ville.

Le Kenya a bien compris le rôle que le train peut jouer pour booster son économie en mettant en service la ligne Nairobi – Mombassa d’une longueur de 472 kilomètres. Le train qui mettait autrefois 15 heures pour relier Nairobi à Mombassa (quand il arrivait) ne met plus que 4 heures avec ce train à grande vitesse.

Donc l’initiative de réhabiliter le rail présente encore une fois de nombreux avantages non négligeables :

- le transport est souvent plus rapide que par la route

- contrairement au fret routier, le train ne reste pas coincé dans les embouteillages et, même s'il peut parfois y avoir des retards, le transport de marchandises par voie ferroviaire est beaucoup plus fiable que le transport routier car les autorités ferroviaires contrôlent la capacité.

- l’expédition de fret est plus rentable économiquement,

- la capacité à transporter de gros volumes de fret en même temps.

- le temps et les horaires de transit sont fiables.

- le respect de l’environnement et l’économie en carburant.

- le chemin de fer a toujours été un mode de transport efficace, fiable et plus rapide, devançant les concurrents tels que le bateau. Il permettait de voyager plus vite et plus loin, et peut transporter près de cinquante fois plus de marchandises que le bateau. Il a toujours fait montre d’une grand fiabilité et son fonctionnement n’est pas touché par les conditions météorologiques.

- le chemin de fer a permis aux gens de voyager plus loin, plus rapidement. Cela a aussi permis des voyages d’agrément et a contribué à la croissance des stations balnéaires. Il a également permis aux gens de vivre plus loin de leurs lieux de travail, car le phénomène des déplacements domicile-travail s’est installé.

- lorsque l’on compare le temps de transit ferroviaire et routier, la vitesse joue un rôle important. Le transport routier a un temps de transit rapide car les camions peuvent être chargés et déchargés rapidement et peuvent livrer à leur destination finale. Cependant, le temps de transit peut varier en fonction du mauvais temps, de la congestion routière, des travaux de construction de routes, etc.

Le transport ferroviaire a généralement un temps de transit plus long et est préféré pour l’expédition de marchandises qui ne sont pas sensibles au facteur temps. Cependant, il n’est pas affecté par des facteurs externes comme dans le cas des routes. Par conséquent, les retards sont rares et vos marchandises vous parviendront à temps.

- Lorsque vous choisissez entre le transport ferroviaire et le transport routier, vous devez tenir compte de la sécurité de vos marchandises. Le transport routier est plus sujet aux accidents en raison de la circulation, des conditions météorologiques et routières, des erreurs humaines, etc. De plus, les camionneurs peuvent arrêter leur véhicule à tout moment en raison de la circulation, de la pause déjeuner ou de diverses autres raisons. Ces facteurs augmentent le risque d’endommager les marchandises ou de voler.

Le transport ferroviaire connaît un nombre d’accidents nettement inférieur à celui du transport routier. De plus, les trains ont des arrêts limités et il y aura moins de manutention, ce qui augmente la sécurité de vos marchandises.

Il apparait donc que le train se présente comme une très bonne option dans le choix du mode de transport.

Dans la perspective de la réhabilitation du rail dans sa totalité, il serait souhaitable d’utiliser la même démarche qui a permis de conserver la structure initiale de la gare de Dakar à l’arrivée du TER. Chaque gare du Sénégal a son histoire qu’il convient de conserver. Le Sénégal dispose de techniciens de haut niveau qui peuvent très bien moderniser les gares tout en sauvegardant leur spécificité. La renaissance des rails sera accueillie avec liesse par toute la population du Sénégal car d’après l’ancien Chef de Sécurité de la Société Nationale des Chemins de fer, avec les services de l’exploitation, de la voie et de la sécurité, il n’y a pas meilleur créneau pour créer des milliers d’emplois.

Selon l’information fournie par cet ancien employé du rail, les contraintes auxquelles fait face le comité régional de développement relatives à la libération des emprises ne doivent pas être un obstacle au projet de réhabilitation. Il est simplement proposé le déguerpissement des occupants illégaux qui empiètent sur le domaine car 15 mètres à gauche et autant à droite sont la propriété des chemins de fer. Il faut commencer à faire respecter les lois et règlements du pays car c’est trop facile de réclamer illégalement des dommages que l’on se créée soi-même. Bonne continuation et plein succès au comité régional de développement pour la réhabilitation des chemins de fer du Sénégal.

Dans tous les cas, le train peut continuer comme par le passé à booster notre économie dans le présent contexte géopolitique mondial. Plein succès au comité régional de développement pour la réhabilitation des chemins de fer du Sénégal.

Better late than never

Alioune Fall

Comico Mermoz