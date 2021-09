A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré, hier, la Journée internationalede la protection de la couche d'ozone. Cette édition insiste sur l'importance de la réduction de la consommation des hydrofluorocarbures (HFC) listés comme gaz à effet de serre et sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de la chaîne de froid. Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, le ministère de l'Environnement fait savoir que l'efficacité énergétique permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les pertes alimentaires et de conserver les vaccins indispensables à la prévention des maladies virales telles que la Covid-19.

Le thème de cette édition est ''Protocole de Montréal : pour que nous, nos aliments et nos vaccins restent au frais''. En effet, le Protocole de Montréal a été amendé en 2016, sous le nom de l'Amendement de Kigali. Entré en vigueur en 2019, il s'emploie à réduire la consommation des HFC (à 85 % d'ici 2050) utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Surtout que ce sont des gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement climatique, très préjudiciables à l'environnement et aux humains, à l'origine du trou découvert dans la couche d'ozone vers la fin des années 1970. Selon la tutelle, ce thème rappelle ''non seulement que l'ozone est crucial pour la vie sur terre, mais que nous devons continuer à le protéger pour la durabilité des ressources naturelles et la vie des générations actuelles et futures''.