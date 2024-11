La phase de groupes de la Coupe Caf démarre ce mercredi. Comme lors de la saison 2020-2021, le Jaraaf de Dakar est parmi les seize équipes à disputer le trophée. Les Médinois vont entamer leur campagne contre l’Asec Mimosas, cet après-midi (16 h).

Le Jaraaf de Dakar est le seul représentant du Sénégal encore en course dans les joutes africaines. Le club de la Médina, qualifié pour la phase de groupes de la Coupe Caf, va démarrer sa compétition ce mercredi en Côte d’Ivoire. Logé dans le groupe C, les Médinois vont affronter l’Asec Mimosas au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan à 16 h GMT. Les autres clubs de la poule sont l’USM Alger et Orapa United du Botswana.

Les hommes de Malick Daf reviennent à ce niveau de la scène africaine, trois ans après leur parcours glorieux dans cette même compétition. Le club avait atteint les quarts de finale où le Coton Sport du Cameroun avait pris le dessus grâce au but à l’extérieur (2-2). Cette élimination sera une leçon pour les coéquipiers de Cheikh Lo Ndoye afin d’espérer réaliser un meilleur parcours.

L’Asec, moins glorieux, mais toujours solide

Ce duel inaugural opposera deux équipes à la dynamique opposée. Le club de l’Asec reste sur une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Les Mimos réalisent un début de saison compliqué, pointant à la 5e place de la Ligue 1 ivoirienne. Ils sont déjà à neuf points du leader Afad Plateau, toujours invaincu après 10 journées. Cet écart laisse peu de marge à l’Asec Mimosas dans la course au titre.

À noter que le recordman de titres remportés dans l’élite ivoirienne a perdu son trône la saison dernière au détriment du FC San Pedro, après trois succès d’affilée en championnat.

L’Asec est sur un renouvellement de génération avec un groupe pratiquement jeune (25 ans de moyenne d’âge). Un manque d’expérience qui illustre les mauvais résultats en championnat. Depuis le début de la saison, le club n’a inscrit que 9 buts en 10 matches. Et le meilleur buteur est le Congolais Kankonde Tshisungu.

Mais ce manque d’expérience contraste avec une grosse force de caractère. Les hommes de Julien Chevalier ont réussi à revenir au score en toute fin de partie, lors de la dernière journée de championnat contre l’Inova SCA grâce à Christian Koffi. Ils ont réalisé une performance similaire lors des phases qualificatives de la Coupe Cac face à l’ASC Kara du Togo. Menés 2-0 jusqu’à la fin du temps réglementaire, les Mimos ont réussi à inscrire un but à la 93e mn par le biais d’Abdul Razack Cissé. Au retour, ils gagnent 2-0. Cet exploit leur permet de revenir en Afrique.

Le club ivoirien est un habitué des compétitions africaines. Vainqueur de la Ligue des champions en 1998, l’Asec Mimosas est l’un des clubs avec un passé prospère sur la scène continentale. Mais depuis quelques saisons, il valse entre la LDC africaine et la Coupe Caf. Sa dernière participation à cette compétition remonte à l’exercice 2022-2023 ; il avait atteint les demi-finales, éliminé par le futur vainqueur l’USM Alger.

Le Jaraaf, un retour avec des ambitions

L’adversaire de l’Asec vit, de son côté, un très bon début de saison. Invaincus en cinq journées de Ligue 1, avec trois victoires et deux matches nuls, les Médinois arrivent en Côte d’Ivoire en parfaite forme. Cette bonne dynamique a démarré dès les phases éliminatoires de cette Coupe Caf. En quatre rencontres disputées sur les deux tours, l’ASC Jaraaf n’a encaissé aucun but et en a mis sept. Une attaque prolifique portée par le meilleur buteur du championnat de 1re division Almamy Matthew Fall (5 buts). En Ligue 1 aussi, l’ASC Jaraaf détient la meilleure attaque avec 11 buts inscrits en cinq rencontres, soit une moyenne de plus de deux buts par match.

Mais cette bonne période du Jaraaf n’est pas synonyme d’excès de confiance, pour le coach Malick Daf. ‘’Un match capital nous attend contre l’Asec. Ce qui s’est passé aujourd’hui (victoire 4-1 contre Oslo lors de la dernière journée de Ligue 1, NDLR) est derrière nous maintenant. Il faut se concentrer et travailler à nouveau dans l’humilité. Que les supporters soutiennent cette équipe dans les bons comme dans les mauvais moments’’, déclare le coach du Jaaraf.

Le technicien remobilise ses troupes en vue de ce premier match important pour le club de la Médina. Le Jaraaf est un des clubs sénégalais ayant connu des parcours honorables en compétitions africaines et sans doute le club le plus régulier dans les performances sur les dix dernières années. Même si l’équipe avait passé la phase de poules de la Coupe Caf en 2021, il court toujours derrière une place en demi-finales dans la compétition. Cette saison peut être la bonne. Mais il faut d’abord assurer son entrée face à l’ogre ivoirien.

MAMADOU KANE