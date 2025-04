Les cadets sénégalais ont remporté le derby ouest-africain, en s'imposant face à la Gambie (1-0), ce mardi, en match comptant pour la 1re journée du groupe C de la Can U17 Maroc-2025.

L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans démarre bien la défense de son titre par une victoire. Les champions d'Afrique cadets ont battu d'entrée la Gambie sur le score d'un à zéro, ce mardi. Ils occupent la 2e place du groupe C, à égalité avec la Tunisie (1er, 3 pts).

Cinq mois après leur dernière rencontre remportée par les Lionceaux (3-1), en quarts de finale du tournoi de l'Ufoa/A U17, les deux équipes se retrouvent à Al Jadida pour l'ouverture de la poule C de la Can U17. Comme l’on pouvait s'y attendre, ce match a tenu sa promesse en offrant un duel intense digne d'un derby ouest-africain. Le début de la fête est plein d'engagement de part et d'autre. Les jeunes Sénégalais vont prendre un ascendant sur l'adversaire. Sur une de ses attaques, le Sénégal obtient un coup franc dans les 20 m. C'est Ibrahima Sory Sow (7e, 1-0) qui s'y colle. Le milieu de terrain de Génération Foot place la balle dans l'angle supérieur du second poteau et bat le portier gambien qui touche légèrement le cuir.

Cueillis à froid, les Gambiens ne relâchent pas prise pour autant. Les Baby Scorpions pressent les Sénégalais dans leur camp pour essayer de récupérer très haut le ballon. Mais les champions d'Afrique en titre ne reculent pas. Les poulains de Pape Ibrahima Faye restent calmes en construisant leur jeu et en essayant d'aspirer le bloc gambien. Ils réussissent à trouver des espaces, mais à cause de leur précipitation, pèchent dans le dernier geste. C'est notamment le cas de Sidy Barham Ndiaye sur le côté droit. L'attaquant de Diambars, qui dispose d'une bonne pointe de vitesse, n'arrive pas à s'appliquer au bout de ses courses. Les Gambiens insistent pour s'approcher des 16 m sénégalais. Sur une combinaison avec son coéquipier, le joueur gambien se défait du marquage de la défense adverse et se dirige vers le but. Heureusement, le portier des Lionceaux a bien suivi l'action et est sorti à temps pour mettre un tacle et récupérer le ballon.

Les Lionceaux continuent de pousser pour faire le break avant la pause. Le capitaine de l'équipe sénégalaise est même passé tout près du doublé à la dernière minute de la première période (45e) encore sur coup de pied arrêté. Cette fois, le coup franc est positionné à gauche et le tir de Sow a échoué malheureusement sur la barre transversale des buts de Darboe.

Vincent Gomis assure

Les Gambiens sont plus que déterminés à rattraper leur retard. Menés d’un but seulement, les Baby Scorpions vont mettre plus d'impact dans leur jeu. L'entraîneur gambien va donner un nouveau souffle à son dispositif offensif. Après sept minutes de jeu, Yahya Manneh effectue trois changements en lançant simultanément trois attaquants à la 52e mn. Njundu, Bisenty Mendy et Baba entrent à la place de Bubacar Bah, Bubacar Susso et Sambujang Daffeh. Ces nouveaux entrants apportent plus de percussion au jeu des Gambiens, qui sont plus conquérants et plus présents dans le camp sénégalais. Les joueurs du coach Manneh, portés par le sociétaire du FC Barcelone Alieu Drammeh, dominent la seconde période. Leurs efforts ne sont pas récompensés malgré quelques opportunités de but. C'était aussi sans compter sur le porteur des Lionceaux. Vincent Mendy a permis à son équipe de conserver son léger avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le gardien de but de Génération Foot a effectué des sorties déterminantes face aux attaquants adverses. À la 69e mn, sur une incursion de Bisenty Mendy, Gomis a mis en échec l'attaquant gambien, en mettant son corps en opposition pour contrer son tir.

Le Sénégal jouera sa deuxième rencontre, vendredi prochain, contre la Tunisie pour le contrôle du fauteuil de leader. Les Aiglons de Carthage ont pris la première place du classement grâce à leur large victoire face à la Somalie (3-0), ce mardi.

PAPE IBRAHIMA FAYE (COACH LIONCEAUX) ‘’On a raté trop de passes’’ Le sélectionneur national des cadets du Sénégal, Pape Ibrahima Faye, a jugé ses joueurs méconnaissables lors du match contre la Gambie, malgré la victoire (1-0) comptant pour la 1re journée de la Can U17. ‘’Match poussif, difficile’’ ‘’Les jeunes sont habitués à nous montrer des performances plus techniques, des performances où l'on est souvent plus à l’aise. Mais (hier) on a joué comme si l'on avait la peur au ventre. Ça se comprend, d'autant plus que c'est des jeunes qui sont en formation. Beaucoup d’entre eux en sont à leur première compétition internationale. C’était un match poussif, difficile je dirais même, pour nous.’’ ‘’Content pour Ibrahima Sory Sow’’ ‘’C’est une chose importante. Être choisi parmi les 22 acteurs pour être l'Homme du match, c'est une bonne chose pour le jeune Ibrahima Sow. C'est un jeune ; c'est le rescapé de l'équipe de l'année dernière. Cette année aussi, lors des compétitions régionales de Wafu, il était blessé. On l'a récupéré presque les deux derniers matchs lors de la compétition qualificative. Donc je suis content pour lui qu'il remporte ce trophée. Je suis content pour lui qu'il marque le but de la victoire. Cela va le mettre davantage en confiance pour la suite de la compétition.’’ ‘’Techniquement, on n'a pas été bon’’ ‘’Ce que nous devons tous faire, c'est protéger les jeunes. Un football où il y a beaucoup d'impact, on risque de rentrer avec beaucoup de blessures. En première mi-temps, ça fait partie de nos principes offensifs. Alors, on demande chaque fois à nos arrières de faire de fausses pistes, au lieu de courir sur la ligne de touche, mais de prendre l'intérieur du terrain. C'est notre façon de jouer. Ils l'ont réussi quand même en première mi-temps. Mais en seconde période, ce qu'on n'a surtout pas réussi, c'est les gestes techniques. Techniquement, on n'a pas été bon. On a raté trop de passes, trop de prises de balle vers l'avant. Souvent aussi, on sortait de la densité et on retournait encore dans la densité, au lieu de chercher à aérer le jeu. Mais tout ça, c'est des choses à corriger. On va mettre la vidéo, expliquer aux jeunes, pour la prochaine fois, comment se comporter si le jeu est haché, si le jeu est dense. Donc, être bon techniquement et aussi essayer d'aérer le jeu pour étirer l'équipe adverse.’’ ‘’Pas de profondeur’’ ‘’J’anticipe sur la récupération du ballon. Je mets une organisation de sorte que quand on récupère le ballon, qu'on arrive à trouver celui qui est sur la ligne de fond. Parce qu’on ne demande pas à nos excentrés d'être toujours en défense, d'aller tout le temps défendre, non. On leur épargne souvent la tâche défensive pour être ce qu'on appelle le premier élément à joindre. (Hier), malheureusement, les premières passes en défense, même le gardien n'arrivait pas à trouver la profondeur de l'équipe adverse, d'autant plus qu’ils ont des qualités extraordinaires de vitesse. Vous voyez notre n°7, il va vite vers l'avant. Le 23 aussi. Quand tu as des coursiers, pourquoi vouloir organiser les joueurs à partir de derrière, si tu peux trouver la profondeur ? Dans nos principes aussi, si on arrive à trouver la profondeur, c'est mieux que de démarrer les joueurs en attaque placée. Voilà la raison pour laquelle on demande chaque fois à nos excentrés, à nos hommes de couloir d’étirer l'équipe adverse. Chercher le un contre un pour qu'on joue dans le dos de la défense.’’

LOUIS GEORGES DIATTA