La Fédération sénégalaise de football (FSF) et la Ligue sénégalaise de football (LSFP), de même que la Fédération sénégalaise de basket (FSBB) et la Ligue de Dakar de basketball (LDBB) ont signé une convention avec la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), hier.

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase) apporte une bouffée d’oxygène au sport sénégalais, notamment le football et le basket. Ce soutien s’est matérialisé par la signature de partenariat avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), la Fédération sénégalaise de football (FSBB) et la Ligue de Dakar de basketball (LDBB), lundi dernier.

Selon le directeur général de la Lonase, la société sénégalaise des jeux confirme pleinement, par cet acte, son caractère d’‘’entreprise citoyenne’’. ‘’Le sport étant le cœur du métier de notre société, la direction générale poursuit un nouvel objectif qui est de contribuer à l'économie du pays et de former la jeunesse. Car il est des engagements qui ne se mesurent ni en chiffres ni en trophées. Ils s'évaluent dans le temps à l'empreinte laissée et se jugent au dessein qu'ils transportent. Ce jour marque bien plus qu'une signature de convention’’, a déclaré Toussaint Manga.

Par ces temps qui courent, le sport sénégalais souffre d’un manque de moyens. Le renouvellement de leur contrat avec la Lonase constitue un soulagement pour ces différentes entités sportives.

Ainsi, M. Manga a affirmé ‘’la volonté de la Lonase de donner aux sports sénégalais les moyens de ses ambitions’’. ‘’Nous souhaitons donc que ce partenariat puisse être un relais du succès des différentes équipes. Je forme le vœu que ce cycle que nous entamons aujourd'hui connaisse le même succès que les précédentes. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement ces signatures. C'est un pacte avec l'avenir, un pacte avec notre jeunesse, un pacte avec l'excellence’’, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Fédération sénégalaise de football s’est réjoui du renouvellement du soutien de la Lonase au football. Augustin Senghor a informé que ce nouveau contrat a été renforcé et prend en compte ‘’l'ensemble des équipes nationales’’. Se faisant l’avocat du football local, en présence du président de la LSFP, le vice-président de la FSF a plaidé en faveur des clubs et a demandé au DG de la Lonase d’‘’aider nos clubs, sinon notre football risque d'être dans le déclin’’.

Quant au président de la FSBB, il a salué la décision du DG de la Lonase d’associer la Ligue de Dakar de basket dans cette nouvelle convention. ‘’Vous êtes le premier des Sénégalais à mouiller le maillot en nous octroyant une enveloppe pour nous permettre de mener nos activités’’, a dit Me Babacar Ndiaye. Il a promis d’‘’utiliser à bon escient cette enveloppe au profit de tout le monde du basket’’.

Dans le cadre de la convention avec la Ligue sénégalaise de football professionnel, la Ligue 1 et la Ligue 2 porteront la saison prochaine porteront le nom de ‘’LonaseBet’’. Il en sera de même des championnats de National 1 de basket. Cet appui de la Lonase participera à ‘’stabiliser la situation financière de la Ligue’’, a fait savoir Djibril Wade, président de la LSFP.

Le DG de la Lonase a renouvelé son engagement à accompagner le sport sénégalais dans son ensemble. Ainsi, il a annoncé que d’autres fédérations sportives vont bientôt être soutenues.

LOUIS GEORGES DIATTA