Après le désistement de la Côte d’Ivoire, la Confédération africaine de football (Caf) a attribué l’organisation de la Can U20 à l’Égypte. La compétition est prévue du 27 avril 2025 au 8 mai 2025.

La Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans se jouera finalement en Égypte. La Confédération africaine de football (Caf) a décidé de confier à l'Association égyptienne de football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d’organisation de la compétition. Cette décision intervient quarante-huit heures après le désistement de la Côte d’Ivoire, qui devait abriter le tournoi continental réservé aux sélections nationales juniors. ‘’Cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l’organisation du tournoi, en raison de circonstances imprévues.’’ La Caf a indiqué que l’Égypte faisait partie des pays ayant soumis une candidature pour accueillir la compétition avant que celle-ci ne soit attribuée à la Côte d’Ivoire en décembre 2024.

C’est ce mardi que la FIF a publié un communiqué pour annoncer son renoncement. ‘’Par la présente, le président Yacine Idriss Diallo, président de la FIF, président du Cocan U20 vous informe que, par courrier officiel, le gouvernement a notifié à la Fédération ivoirienne de football (FIF) le désistement de la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Conformément aux instructions du président de la FIF, le directeur exécutif a transmis cette information au Secrétaire général de la Confédération africaine de football (caf) ce mardi 25 mars 2025. Le président tient à exprimer sa profonde gratitude à chacun pour son engagement et le travail accompli dans le cadre de l’organisation de cette compétition et vous rassurer que chacun sera informé des suites que la Caf donnera à cette situation’’, a indiqué la FIF dans sa note.

Le coup d’envoi de la compétition est décalé d’un jour. Initialement prévu le 26 avril, le match d’ouverture se jouera le dimanche 27 avril et la finale le 18 mai 2025. Douze équipes prendront part à cette 24e édition de la Can U20. Il s’agit du Sénégal, champion d’Afrique en titre, et la Sierra Leone, représentants de la zone A de l’Afrique de l’Ouest (Ufoa A), du Ghana et du Nigeria de la zone B de l’Afrique de l’Ouest (Ufoa B), de la Tanzanie et du Kenya de l’Afrique de l’Est (Cecafa), de l’Afrique du Sud et de la Zambie de l’Afrique australe et enfin des deux Congo de l’Afrique centrale (Uniffac). Les Lionceaux sont logés dans la poule C avec la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone.

LOUIS GEORGES DIATTA