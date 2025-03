Championne d’Afrique des moins de 17 ans, l’équipe nationale du Sénégal a reçu le drapeau national des mains de la du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Khady Diène Gaye a encouragé les Lionceaux à représenter dignement leur pays à la Can prévue au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025.

L’équipe cadette du Sénégal, championne d’Afrique de sa catégorie, va démarrer la défense son titre le 30 mars prochain, au Maroc. En partance pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, les Lionceaux ont reçu le drapeau national, hier, des mains de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Khady Diène Gaye a adressé le traditionnel discours aux jeunes sénégalais pour les motiver et les inviter à porter dignement les couleurs de la nation. ‘’Ce drapeau, symbole de notre nation, de nos valeurs et de notre unité, vous est confié aujourd’hui. Vous êtes les ambassadeurs de notre pays, les porteurs de nos rêves. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le terrain, à faire preuve de fair-play et à incarner l’éthique du sport’’, a-t-elle déclaré.

Madame Gaye ne doute pas de la capacité des Lionceaux à marcher sur les pas de leurs devanciers, qui ont donné au Sénégal son premier titre continental chez les U17 ans. En 2023 en Algérie, la bande à Amara Traoré a soulevé le trophée en battant en finale le Maroc, 2-1. ‘’Vous partez au Maroc avec l’ambition légitime de conserver votre titre continental. En arborant ce drapeau, vous représentez bien plus qu’une équipe de football : vous incarnez la jeunesse, le talent, la persévérance et l’esprit de compétition qui animent notre nation. Je suis persuadée que vous rapporterez le trophée. Que votre parcours soit honoré de succès’’.

La remise du drapeau s’est effectuée en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et ses collaborateurs. Augustin Senghor a présenté les Lionceaux comme cette ‘’jeunesse source d'avenir pour notre pays’’. ‘’C’est la catégorie charnière, les U17, qui non seulement représentent pour nous le présent, avec cette Can à laquelle ils vont nous représenter, mais ils représentent aussi le futur. Alors, on vous les a emmenés parce que nous espérons que vous trouverez les mots nécessaires pour les galvaniser, pour leur parler, après le travail excellent qui a été fait par ce staff’’.

Selon Me Senghor, cette sélection nationale symbolise les valeurs que l’actuel régime veut insuffler à la jeunesse sénégalaise. ‘’Je puis vous dire, en suivant les activités de votre ministère dans le volet jeunesse, que c'est cette équipe qui s'identifie le plus à cela, parce que nos entraîneurs, notre staff leur ont inculqué, au-delà de leurs valeurs en tant que footballeurs, un talent naturel, des fois, à cet âge-là, des valeurs éducatives, des valeurs qui incarnent ce que le gouvernement veut faire pour sa jeunesse, une jeunesse engagée. Et à chaque fois qu'on les voit, ils nous montrent ces valeurs-là en chantant l'hymne national, en chantant l'hymne de l'honneur que nous tous, sénégalais, nous chérissons’’.

Augustin Senghor espère que ces jeunes, à la conquête d'un deuxième trophée, trouveront dans les mots de la ministre la force et la détermination pour ‘’faire le travail’’. Le président de la FSF a rappelé aux protégés du coach Pape Ibrahima Faye qu'ils vont représenter, au-delà de leurs personnes, ‘’des familles, un peuple et un pays qui s'appelle le Sénégal, dont l'emblème est le lion et le lion ne recule jamais’’.

L’équipe du Sénégal est logée dans la poule C avec la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Les Lionceaux entrent en lice le mardi 1er avril face aux jeunes Scorpions gambiens.

LOUIS GEORGES DIATA