Le pilier droit du Montpellier Hérault Rugby, Wilfrid Hounkpatin, défendra les couleurs de l’équipe nationale à XV du Sénégal. Le joueur de 33 ans renforcera les Lions de la balle ovale lors de la Coupe d’Afrique des nations, prévue en juillet 2025 en Ouganda.

L’équipe du Sénégal à XV a enregistré un renfort de taille : Wilfrid Hounkpatin, devenu officiellement international sénégalais. L’information a été donnée ce vendredi par la fédération de la balle ovale. « Wilfrid Hounkpatin, une figure du TOP 14, a décidé de jouer dorénavant pour le Sénégal. La Fédération sénégalaise de rugby (FSR) est fière d’annoncer son intégration au sein du XV du Sénégal. »

« C’est avec une immense fierté que je rejoins la sélection sénégalaise de rugby. Il est important de donner du sens à mon avenir et de répondre à un projet de développement sur les terres du Lion, cette terre qui a vu naître mon père, » a posté le pilier droit du Montpellier Hérault Rugby sur son compte Instagram. La sélection de Wilfrid constitue, pour les fédéraux, « une étape majeure pour le rugby sénégalais. » « Son expérience du Top 14 et du niveau international, ainsi que son engagement sur le terrain, seront des atouts précieux pour notre équipe. Il vient apporter sa pierre à l'édifice, et cela montre que notre projet au niveau de la Fédération sénégalaise de rugby attire de plus en plus de monde. Ça envoie forcément un message fort à tous ceux qui suivent le rugby mondial, mais surtout le rugby sénégalais, » s’est réjoui le manager du XV du Sénégal, Omar Sy.

Wilfrid Hounkpatin est né le 29 juillet 1991 à Aubagne (France) d’un père français né au Sénégal. Il découvre le rugby à XV au RC Reims à l’âge de 18 ans et intègre le centre de formation de Montpellier. En 2018, Hounkpatin rejoint le champion de France en titre, le Castres Olympique (CO), où il passe six saisons. C’est d’ailleurs sous le maillot du CO qu’il est convoqué pour la première fois en équipe de France dans le groupe élargi de 42 joueurs pour la préparation du Tournoi des Six Nations. Malheureusement, il se blesse avant le premier match du Tournoi et doit céder sa place dans le groupe à Uini Atonio. Il revient en force la saison suivante, titulaire indiscutable au poste de pilier droit dans le club castrais. Il fait son retour dans le XV de France le 20 juin 2021 lors de la tournée en Australie et connaît sa première sélection le 13 juillet 2021 lors de la victoire des Bleus face à l'Australie (26-28).

En 2022, il rate de peu le titre de champion de France avec le Castres Olympique, échouant en finale du Top 14 face au Montpellier Hérault Rugby, qui le recrute en 2024. Pour cette saison 2024-2025, Wilfrid a inscrit 10 points (2 essais) en 15 matchs.

La Coupe du Monde 2027 en ligne de mire

En préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en juillet 2025 en Ouganda, Wilfrid Hounkpatin sera d’un grand apport pour la sélection nationale, qui vise une place à la Coupe du monde, prévue du 10 septembre au 23 octobre 2027 en Australie. Le vainqueur de la Coupe d’Afrique sera qualifié directement pour le Mondial, tandis que le finaliste aura une seconde chance en participant à un tournoi de barrage. L’arrivée du joueur de 33 ans suscite beaucoup d’espoir du côté sénégalais. « Nous sommes en train de construire quelque chose de solide et d'ambitieux, et nous avançons avec sérieux vers la prochaine Coupe d'Afrique à Kampala en 2025. Nous avons attiré Wilfrid Hounkpatin, qui est vraiment attaché au Sénégal et à ses valeurs. C'est un gros message que nous envoyons. Nous savons que le défi sera grand, mais avec des joueurs comme lui, impliqués et motivés, nous sommes sur la bonne voie et avons hâte de voir ce que cela donnera sur le terrain, » a assuré le manager du XV du Sénégal.

Le Sénégal nourrit de grandes ambitions pour son équipe de rugby à XV, qu’il compte développer et structurer « pour devenir une nation compétitive sur la scène africaine et internationale. » C’est dans ce cadre que s’inscrit la venue de Wilfrid Hounkpatin. « Son engagement dépasse le cadre du terrain, puisqu’il souhaite également contribuer activement au développement du rugby sénégalais, tant sur le plan sportif que structurel, » a indiqué le communiqué de la FSR. Le changement de nationalité sportive de Wilfrid Hounkpatin est rendu possible par la réforme de World Rugby du 1er janvier 2022. « Cette règle permet à un joueur de changer de nationalité sportive s’il remplit les conditions suivantes : ne pas avoir été sélectionné avec son ancienne équipe nationale depuis trois ans et avoir un lien familial direct avec le pays qu’il souhaite représenter (lui-même, un parent ou un grand-parent né dans ce pays), » a expliqué la FSR.

La Fédération sénégalaise de rugby compte donc profiter de cette opportunité pour attirer de nouveaux binationaux. « La Fédération sénégalaise de rugby réitère à l'intention des autres compatriotes binationaux et internationaux que les portes des équipes nationales leur demeurent ouvertes pour leur contribution optimale au rayonnement et aux performances du rugby sénégalais. »

LOUIS GEORGES DIATTA