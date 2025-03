La Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans va démarrer ce dimanche au Maroc. Champion d’Afrique, le Sénégal entamera la défense de son titre contre la Gambie, mercredi prochain, 1er avril.

Les cadets sénégalais sont arrivés au Maroc mercredi dernier pour défendre leur titre. La délégation sénégalaise s’est installée dans son quartier général à El Jadida, « dans de très bonnes conditions », a assuré le sélectionneur national. Pape Ibrahima Faye peut compter sur l’ensemble de son groupe, au complet après les tests IRM. « Nous sommes là avec 23 jeunes. Il convient de rappeler que nous devions venir avec 21. Cependant, la Fédération sénégalaise de football, par mesure de prudence, a élargi le groupe jusqu’à 23 joueurs car nous devons également tenir compte de certains aspects. Il y a les blessures, les maladies, on ne sait jamais. Tous les 23 ont passé, hier, ici au Maroc, les tests IRM. Ils ont tous réussi leurs tests. Donc, je peux dire qu'en tant qu’entraîneur, j'ai tout mon groupe en main aujourd'hui. Les 21 seront inscrits sur les feuilles de match ou la liste de départ », s’est réjoui l’entraîneur.

Le technicien a publié sa liste le jour du départ de l’équipe. Son effectif est majoritairement composé de pensionnaires des académies. Pour confectionner sa liste, le sélectionneur national et son staff ont dû faire preuve d'astuce pour éviter les mauvaises surprises. « J’avais mis en place un groupe élargi, ce sont les jeunes que j’avais présélectionnés pendant les stages et le groupe qui avait remporté l'UFOA/A. Parmi eux, j’ai fait une synthèse et j’ai pris les meilleurs jeunes sénégalais. Ensuite, nous avons commencé les activités de tests IRM. Lors des premiers tests, certains parmi les meilleurs de ce groupe d'élite ont été éliminés. J'ai donc été obligé de puiser dans la liste d'attente. C’est ce groupe-là qui est avec nous aujourd'hui », a expliqué coach Faye.

Les Scorpions pour démarrer

Pour la première fois depuis sa création en 1995, la Coupe d’Afrique des Nations U17 se disputera entre seize équipes. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec la Gambie, la Tunisie et la Somalie. Les Lionceaux effectueront leur entrée en lice mardi prochain, contre les jeunes Scorpions, habitués de la compétition. Médaillés de bronze au dernier tournoi UFOA/A et double vainqueurs de la CAN U17 (2005 et 2009), les jeunes Gambiens tenteront d’aller plus loin dans cette CAN après avoir manqué l’édition passée.

Les Sénégalais ont remporté le tournoi UFOA/A en s’imposant face au Mali après un match plein de rebondissements (victoire aux tirs au but après un score de 3-3), à l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en novembre 2024. L’équipe a ensuite eu une session de préparation ponctuée d’un tournoi au Maroc. « La Fédération sénégalaise de football nous a donné la chance de participer à un tournoi ici au Maroc. C’était comme un tournoi d'acclimatation, de tests et de reconnaissance de terrain. Nous sommes venus à partir du 18 février et avons passé presque dix jours au Maroc. Il y avait l'Égypte, la Zambie et le Maroc, pays organisateur. Ce tournoi a eu lieu à Rabat, à quelques kilomètres d'ici », a rappelé l’entraîneur.

Les Lionceaux affronteront ensuite la Tunisie. Absents de la compétition depuis leur médaille de bronze en 2013, les Aiglons de Carthage reviennent avec l’envie de briller chez les voisins. Les protégés de Pape Ibrahima Faye boucleront la phase de poules par des retrouvailles avec la Somalie, avec qui ils avaient partagé la poule C lors de l’édition précédente (victoire du Sénégal 3-0).

LOUIS GEORGES DIATTA