Cyber escroquerie et charlatanisme

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a déféré au parquet deux individus poursuivis pour escroquerie, charlatanisme numérique et blanchiment de capitaux, dans une affaire mêlant manipulation psychologique et transactions financières suspectes. Selon les éléments de l’enquête, le principal suspect aurait approché la victime courant 2025 au commissariat de Jaxaay, en se présentant comme un guide spirituel capable de faire prospérer son élevage. Sous couvert d’un « listikhar », présenté comme une consultation mystique, il lui aurait remis un liquide prétendument bénit.

Après avoir consommé cette substance, la victime serait progressivement tombée dans un état de forte emprise psychologique, obéissant sans réserve aux demandes financières formulées par les mis en cause. Les escrocs lui auraient alors réclamé plusieurs versements d’argent, prétendant qu’il s’agissait d’offrandes exigées par des djinns, communément appelés « rawanes ». Au total, la victime aurait versé 8,5 millions de francs CFA, dont 6,5 millions par Orange Money et 2 millions en espèces. Pour réunir cette somme, elle aurait vendu discrètement neuf bœufs appartenant au cheptel familial à Kounoune.

L’affaire a été découverte après que le père de la victime eut constaté des mouvements inhabituels autour du troupeau familial. Soupçonnant une fraude, il a fini par porter plainte en avril dernier. Interpellés par les enquêteurs de la DSC, les deux suspects sont passés aux aveux. Le principal mis en cause a reconnu avoir utilisé l’argent extorqué pour construire une maison dans son village. Les investigations se poursuivent après l’analyse des comptes bancaires et transactions électroniques des suspects, qui auraient révélé d’autres mouvements financiers jugés suspects. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’existence d’éventuelles autres victimes. À travers cette affaire, la Police nationale appelle les populations à faire preuve de vigilance face aux pratiques d’escroquerie reposant sur des promesses mystiques ou de gains faciles.